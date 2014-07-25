إيناس الدغيدي: الحجاب ليس هداية من الله والحب دون زواج أفضل

حلّت المخرجة المثيرة للجدل دائماً إيناس الدغيدي ضيفة على الإعلامية المصرية سمر يسري في برنامجها الرمضاني "ليلة" الذي يعرض على قناة النهار المصرية.

وكالعادة لم تخلُ حلقة إيناس من بعض التصريحات الساخنة، أهمها حينما اعتبرت أن الحجاب ليس هداية من الله بقدر ما هو مجرد عدوى، حيث استشهدت بقيام الطفلات اللواتي لا تتعدَ أعمارهن الـ 10 أعوام بوضع الحجاب، وأشارت إلى أن هذا الأمر هو مجرد عدوى

انتقلت من أم أي طفلة أو أحد أفراد آسرتها إليها، متسألة: فهل هذه الطفلة تبحرت مثلا في القرآن؟ّ!

وكشفت إيناس عن تعرضها للخيانة في علاقة عاطفية سبق وأقامتها مع أحد الأشخاص أثناء دراستها بمعهد السينما، وكشفت أن العلاقة كانت بدون علم أهلها الذين وصفتهم بالمحافظين والمتدينين، وأوضحت أنها لم تتجرأ على مصارحتهم.

كما صرّحت المخرجة أنها أحبّت أحد الأشخاص بعد انفصالها عن زوجها ووالد ابنتها الوحيدة "حبيبة"، واستمرت علاقة الحب لمدة 6 أعوام، وبعدها انفصلا عند وقوع المشاكل بينهما.

وفي نهاية الحديث عن الحب، اعتبرت إيناس أن الحب أفضل بكثير من الزواج.

وخلال اللقاء رفضت إيناس الحديث عن لياليها الحمراء، ووضحت لمقدمة البرنامج أنه ليس من حقها طرح سؤال من هذا النوع، مؤكدة أنه لا يستطيع أي شخص أن يكون صريحاً في الإجابة عن هذا النوع من الأسئلة لأنها خاصّة جداً.

واعترفت المخرجة المصرية أن الإعلامية هالة سرحان غضبت بعد أن حلّت هي كبديلة عنها لتقديم برنامج "هالة شو" على قناة روتانا، عندما رحلت سرحان من مصر، ولكن من جهة أخرى أكدت إيناس أنها اتصلت بهالة واستأذنتها بتقديم البرنامج بدلاً عنها بعدما طلب منها الأمير وليد أن تقدم البرنامج، مشيرة إلى أن هالة وافقت على ذلك، خصوصاً وأن إيناس كانت تشاركها في تقديم بعد الفقرات. وأوضحت إيناس أن هالة غضبت لأنها كانت تمر حينها بأزمات.

وتحدثت إيناس أيضاً عن آثار الحكيم وتصريحاتها المثيرة للجدل قائلة: "آثار عليها أن تراجع نفسها لأن الأمر زاد عن الحد وغضب الكثيرون منها"، وأوضحت أن أثار تدّعي أشياء غريبة في الوقت الذي كانت تقدم فيه برنامج الحفلات في الملاهي الليلة، وتقدم المطربين والراقصات على المسرح على حد قول إيناس.

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