"قروب بوخلي" عودة المسرح السياسي الكوميدي في عيد الفطر

بحضور نجوم عمل مسرحية "قروب بوخلي"، أقام المنتج جابر الحداد مؤتمراً صحافياً برعاية وحضور الشيخ دعيج الخليفة الصباح للحديث عن تفصيل باكورة إنتاج مؤسسة "شمس الكويت" لصاحبها جابر الحداد للمسرحية، وذلك بمسرح نادي السالمية الرياضي، فيما ستُعرض المسرحية اعتباراً من أول أيام عيد الفطر المقبل.

وحضر الأمسية وسائل الإعلام، حيث قدمتها ملكة جمال العرب نادين فهد لفيف، وشهدت مداخلات عدة من أبطال المسرحية للكشف عن طبيعة أدوارهم، فيما جاءت كلمة البداية من قبل فهد التي أشادت بالجهد المبذول من قبل أسرة " قروب بوخلي" من ناحية تجهيزات المسرح وتنظيم المؤتمر.

ومن ثم تحدث مخرج المسرحية وأحد أبطالها الفنان المصري علاء مرسي الذي أعرب عن سعادته بخوض تجربة ثانية في المسرح الكويتي مع المنتج جابر الحداد، الذي تحمّس لموضوع الكاتب أيمن الحبيل بمشاركة نخبة من نجوم الكوميديا في الخليج، مشيراً إلى أن فكرة العمل تدور حول الوعود التي يقطعها البعض لتقديم تسهيلات إلى الناس سواء في السفر أو المشروعات ولا ينفذوها، وأضاف مرسي: "نناقش المسرحية هذه القضية بشكل كوميدي خفيق"، وأضاف: "لا أخفيكم سراً أن أيمن الحبيل ورطني مع نخبة من الأسماء التي لها باع طويل في الكوميدي وأتمنى أن ينال العرض رضاكم".

وتابع مرسي: "الجديد في العرض أيضاً أننا نستعرض رحلة يجتمع فيها نجوم من الكويت ومصر، وهناك تحدث لهم مفارقات عدة، حيث أجدها فرصة جميلة لتبادل الثقافات واللهجات والمدارس الفنية كما يستمتع الجمهور بذلك كله من خلال خلطة كوميدية جميلة".

من جانبه قال النجم محمد العجيمي أن فريق العمل هو أمام تحدٍ بظل وجود أكثر من 20 مسرحية للكبار والصغار خلال عيد الفطر المقبل، وأكد أن هذا لا يحدث في أي دولة عربية إلا الكويت، وتمنى أن يكون الفريق على قدر المسؤولية.

في حين أعربت الفنانة المصرية بدرية طلبة عن سعادتها بالمشاركة في هذا العمل وقالت: "وجودي مع هؤلاء النجوم في الكويت أسعدني وأتمنى أن نُدخل المسرحية البهجة على الجمهور".

أما الفنان شهاب حاجيه قال: أجسد في "قروب بوخلي" شخصية بوعقيل زوج انتصار الشراح البخيل الذي يسافر للمرة الأولى في حياته".

في حين قال الفنان أحمد البارود: "أجسد في العمل زوج جواهر الذي يوافق على جميع تصرفاتها، وتتوالى الأحداث بينهما في إطار كوميدي ساخر أتمنى ينال رضى الجمهور".

هاني الطباخ قال: "أجسد شخصية "الحنبلي" الذي يتسبب في مقالب كثيرة لـ"قروب بوخلي" كما أنه رجل انتهازي يدبّر لهم مكائد عدة".

أما الفنان خالد العجيرب من جهته قال: "أقدم شخصية تعلقت بها كثيراً في الفترة الأخيرة وهي الشايب الذي يسافر مع ابنته في هذه الرحلة ويترك لها حرية التصرف ولكنها توقعه في العديد من الأزمات".

يذكر أن مسرحية "قروب بوخلي" هي من بطولة كل من: محمد العجيمي، وانتصار الشراح، واسماعيل سرور، وشهاب حاجية، وخالد العجيرب، وعلاء مرسي، وبدرية طلبة، وجواهر، وهاني الطباخ، وأحمد البارود، ودانة.

والعمل هو من إخراج علاء مرسي، وتأليف أيمن الحبيل، وإشراف عام لسلطان شاهر، والمخرج المنفذ هنادي الناصر، وديكور زينب دشتي، وتصميم البوستر محمد البلوشي، ومدير الإنتاج عبدالله الصران.