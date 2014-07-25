مليارا ريال حجم إيرادات المكاتب الهندسية لتصميم 11 استاداً رياضياً

قدرت هيئة المهندسين السعوديين أمس حجم إيرادات تصميم وإشراف المكاتب الهندسية والاستشارية العاملة في السوق المحلي ل11 استاداً رياضياً بملياري ريال.

وتنتظر المكاتب الهندسية الاستشارية جزءا من "كعكة" التشييد، فيما تنتظر شركات المقاولات العاملة في السوق المحلية فرصة زيادة خبراتها وتوظيف كوادر سعودية لتولي مهام الإشراف على تلك المشروعات العملاقة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود - حفظه الله-.

وقدر رئيس هيئة المهندسين السعوديين المهندس حمد الشقاوي، ايرادات المكاتب الهندسية في التصميم والأشراف في تشييد 11 استاداً رياضياً في مناطق المملكة بمبلغ 2 مليار ريال.

وأشار الشقاوي وهو يتحدث "هاتفيا" أمس إلى أن المقاول السعودي، والمكاتب الاستشارية العاملة محليا تستطيع بكل احترافية انشاء الاستادات الرياضية على اعلى المواصفات العالمية، مشيرا في الوقت ذاته الى أن هذا لايتعارض مع إمكانية الاستعانة بالخبرات الأجنبية في إنشاء الملاعب.

وقال الشقاوي إن سياسات شركة أرامكو السعودية لن تسمح بخسارة أي مقاول يدخل في مشاريعها.

وبرأ الشقاوي المقاول السعودي من تهمة تعثر المشاريع في المملكة، مرجعا أسباب التعثر الى وجود خلل مركب يتضمن 3 عناصر رئيسية(إما بسبب وجود مكتب استشاري فاشل، وإما مالك ضعيف، أو مقاول سيئ).

إلى ذلك طالب نائب رئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض المهندس صالح الهبدان بتوطين قطاع المقاولات وزيادة خبرة العاملين فيه.

وأوضح الهبدان، أن نظام عقود "فيديك" يكفل التعويض المناسب للشركات في حال ارتفاع أسعار مواد البناء أو ارتفاع اجور الايدى العاملة، كما يعطي في المقابل حق التخفيض في القيمة لصالح الجهات الحكومية في حال انخفاض الأسعار، داعيا إلى أن يكون التطبيق بأثر رجعي على جميع مشاريع الوزارات والجهات الحكومية في المملكة دون استثناء أو تحديد مشاريع بعينها، لضمان عدم استمرار تعطلها.

واستبعد الهبدان، تكتل شركات المقاولات لإنشاء الاستادات الرياضية، موضحا " تملك "أرامكو" برنامجاً جيداً لادارة المشاريع يمكنها من استلام، وتنفيذ مشروعات كبرى"، مشيراً إلى أن "شركة أرامكو" ستطرح مشاريع انشاء الملاعب على شركات المقاولات حسب التخصصات لكل شركة.

يشار إلى أن شركة أرامكو أعلنت أمس الاول عن تنظيم ملتقى للشركات الإنشائية والمكاتب الهندسية في المملكة لبحث فرص مشاركتها في تشييد 11 استاداً رياضياً في مناطق المملكة تنفيذا ل"برنامج الملك عبدالله بن عبدالعزيز لإنشاء الملاعب الرئيسية في المناطق".

وقالت "ارامكو" إنها ستنظم ملتقى يعقد في السادس من اغسطس المقبل في الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية، ستدعو إليه الشركات الإنشائية والمكاتب الهندسية الرئيسية المؤهلة بالخبرات والامكانات الهندسية والتشغيلية والفنية في كافة انحاء المملكة.

وستعرض "أرامكو السعودية" في هذا اللقاء خططها للأعمال الهندسية والإنشائية لإنشاء 11 استاداً رياضياً في مناطق المملكة، تنفيذا للامر السامي الكريم القاضي بتكليف "ارامكو السعودية" باداراتها والاشراف عليها وبنائها على أعلى المواصفات والمعايير الدولية، وذلك على غرار ماجرى إنجازه في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وأشترطت شركة “أرامكو السعودية”، على كل منطقة من المناطق المشمولة بالأمر الملكي لتنفيذ مدن رياضية فيها على غرار ملعب “الجوهرة” بجدة، توفير موقع بمساحة مليون متر مربع كي يُنفذ عليه مشروع الملعب، وذلك ضمن برنامج “الملك عبد الله لإنشاء الملاعب الرئيسية في مناطق المملكة”.