جامعة مصر للعلوم: توافر أماكن بالكليات النظرية فى ثانى مراحل التنسيق

قال الدكتور محمد العزازى، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن هناك كليات بالجامعة، ستدرج ضمن المرحلة الثانية من التنسيق الخاص بالجامعات الخاصة والذى سيبدأ يوم 6 أغسطس المقبل.

وأشار العزازى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى أن العملية اكتلمت بنسبة كبيرة وأن كليات الطب البشرى والأسنان والعلاج الطبيعى لم يعد بهما أماكن وبالرغم من ارتفاع الحد الأدنى إلى 97% إلى أن الإقبال كان كبيراً عليهم.

وأضاف العزازى أن الكليات النظرية ستلحق بالمرحلة الثانية وهى "الإعلام، الإدارة، اللغات والترجمة، IT، الآثار، الإرشاد السياحى، التربية الخاصة"، كما أن كليتى الهندسة والصيدلة بهما أماكن ومن الممكن أن يدرجا بالمرحلة الثانية.

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