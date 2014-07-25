أخبار عاجلة

اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

جامعة مصر للعلوم: توافر أماكن بالكليات النظرية فى ثانى مراحل التنسيق

Google+ Print

قال الدكتور محمد العزازى، رئيس جامعة للعلوم والتكنولوجيا، إن هناك كليات بالجامعة، ستدرج ضمن المرحلة الثانية من التنسيق الخاص بالجامعات الخاصة والذى سيبدأ يوم 6 أغسطس المقبل.

وأشار العزازى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى أن العملية اكتلمت بنسبة كبيرة وأن كليات الطب البشرى والأسنان والعلاج الطبيعى لم يعد بهما أماكن وبالرغم من ارتفاع الحد الأدنى إلى 97% إلى أن الإقبال كان كبيراً عليهم.

وأضاف العزازى أن الكليات النظرية ستلحق بالمرحلة الثانية وهى "الإعلام، الإدارة، اللغات والترجمة، IT، الآثار، الإرشاد السياحى، التربية الخاصة"، كما أن كليتى الهندسة والصيدلة بهما أماكن ومن الممكن أن يدرجا بالمرحلة الثانية.
>

nawnatega.gif
>G53d1ac15ab979.jpg
stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة

أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة

تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية

تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية