بالأرقام – ماتيو.. من مستوى جيرارد بيكيه

ربما يشك جمهور برشلونة في قدرات مدافعه الجديد القادم من فالنسيا جيرمي ماتيو.. حسنا لديهم حق بالنظر لأعوامه الـ31 وكونه لم يلعب مع منتخب فرنسا سوى مباراتين.. ولكن...

الأرقام والإحصائيات تقف في صف جيرمي ماتيو، الذي يقول عن نفسه فور وصوله إلى اقليم كتالونيا: "جئت لأقدم الكفاءة والجودة لدفاع برشلونة".

جيرمي ماتيو.. اللاعب الذي يجيد شغل مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر، يستعرض FilGoa.com أرقامه مع فالنسيا في الموسم المنصرم.

ظهير وقلب دفاع

يجيد جيرمي ماتيو في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر.. فهو لاعب أعسر، لديه سرعة جيدة.

لكن ماتيو أغلب مبارياته في الموسم الماضي مع فالنسيا شارك كقلب دفاع، إذ لم يلعب كظهير إلا 4 مرات فقط.

ويقول ماتيو: "تحدثت مع لويس إنريكي (مدرب برشلونة)، وأكد لي أنه يحتاجني كقلب دفاع وليس كظهير".

يجري ماتيو تدخلات ناجحة على منافسيه بمعدل مرتين في المباراة الواحدة.. وهو المعدل نفسه الذي يفعله جيرارد بيكيه مع برشلونة.

ويتفوق جيرمي ماتيو على بيكيه في قراءة تحركات وهجمات الخصوم..

فقد نجح ماتيو في إفساد تمريرات حاسمة لمنافسي فالنسيا في الموسم الماضي بمعدل مرتين ونصف في المباراة الواحدة.. بينما معدل بيكيه كان 1.7 فقط.

وإجمالا، ينجح ماتيو في إبعاد الخطر عن مناطق فريقه بمعدل 6 مرات في اللقاء الواحد.. وهو المعدل نفسه الذي يحققه بيكيه.

كل من بيكيه وماتيو لا يسهل مراوغته.. كل منهما تتم مراوغته بمعدل مرة واحدة كل مباراتين.

مشاكل ماتيو

في الهواء، ينجح بيكيه بمعدل 3,6 مرة في المباراة الواحدة..

لكن ماتيو في قراءة ألعاب الهواء يظهر بمستوى أقل من بيكيه كثيرا، إذ يتوقف معدله عند 1,7 مرة ناجحة في المباراة.

التركيز هو ما يعيب ماتيو، بحسب ما أكده أحد محللي موقع "موندو ديبورتيفو" الذي تابع عن كثب اللاعب الفرنسي غير الدولي.

قياسا براموس

وبشكل عام، بيكيه وماتيو أرقامهما أضعف من سيرخيو راموس، الذي سأنخذه كمثال نقارن به ثنائي برشلونة كون نجم ريال مدريد قدم موسما رائعا مع الميرنجي لو تجاوزنا عن كأس العالم.

راموس في ألعاب الهواء معدل فوزه بالكرة يبلغ 4 مرات في المباراة الواحدة..

راموس يقطع الكرة بتدخلات ناجحة بمعدل 2,3 ولا تتم مراوغته إلا مرة واحدة كل 4 مباريات.

معدل راموس يجعل من السهل القول إن ماتيو ليس مدافعا عظيما، لكن قياسا ببيكيه يتأكد أن الفرنسي مدافع جيد جدا.