رئيس النادي: موسم انتقالات ريال مدريد لم ينته بعد

لم يغلق ريال مدريد موسم انتقالاته، هذا ما أكده رئيس النادي فلورنتينو بيريز في تصريحاته يوم الخميس.

ريال مدريد تعاقد مع توني كروس من بايرن ميونيخ الألماني مقابل 30 مليون يورو، وضم جيمس رودريجز من موناكو الفرنسي بما قد يصل إلى 85 مليون يورو.

وعقب بيريز "في أحيان كثيرة تظهر أمامك بعض الفرص في سوق الانتقالات، هذا قد يحدث من الآن وحتى أخر يوم".

ويستهدف ريال مدريد حارس كوستاريكا وليفانتي كيلور نافاس، لكن موقف الرجل الذي سيكلف الميرنجي 10 ملايين يورو متعلق بالثنائي إيكير كاسياس ودييجو لوبيز حامي عرين البلانكو.

يحتاج ريال مدريد للتخلص من أحد حارسيه قبل إتمام صفقة كيلور نافاس الذي أعلن رغبته في ارتداء القميص الأبيض وأكد اقتراب انتقاله للميرنجي.

كذلك يفكر ريال مدريد في ضم مهاجم لتعويض رحيل ألفارو موراتا إلى يوفنتوس، خاصة أن قائمة الميرنجي لا تضم هدافين سوى كريم بنزيمة فقط.

كما يدرس ريال مدريد بيع أحد نجومه سامي خضيرا وأنخل دي ماريا وإسكو، لإفساح المجال أمام جيمس رودريجز للعب بشكل أساسي.

خضيرا يرفض عروض ريال مدريد لتجديد عقده ويطلب راتبا لا يرغب الميرنجي في الالتزام به، ولهذا يعرضه النادي الملكي للبيع حتى لا يرحل مجانا في الصيف المقبل.

أما دي ماريا، فقد طلب الرحيل عن النادي كونه يرغب في تحسين راتبه عكس رغبة إدارة الميرنجي، وقد وصل عرض من باريس سان جيرمان لضمه لكن الفريق الفرنسي بحاجة لبيع أحد لاعبيه أولا حتى لا يتعرض لعقوبات مالية من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يوفا).

وإسكو قد يرحل كذلك عن ريال مدريد بسبب رغبته في الحصول على دقائق أكثر من اللعب، وهو ما قد يصعب تحقيقه بعد استقدام النادي للثنائي كروس وجيمس رودريجز.