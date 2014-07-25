5 علامات تركها فان جال في يونايتد بعد المباراة الأولى

هناك 5 أشياء غرسها مانشستر يونايتد في مباراته الأولى تحت راية مدربه الجديد، الأستاذ الهولندي لويس فان جال.

يونايتد فاز على لوس أنجلس جالكسي الأمريكي بسبعة أهداف نظيفة، سجل منها أشلي يونج هدفين ومثليهما لواين روني وهدفين لريكي جيمس، وأخير لداني ويلبيك.

ومباراة لوس أنجلس جالكسي أكدت أن يونايتد مقبل على ثورة، وليست مجرد تعديلات طفيفة على فريق ديفيد مويس، بل توليفة مختلفة تماما بخطة مختلفة تماما تحت لواء فان جال.

ما الذي يمكننا فهمه من يونايتد فان جال؟ FilGoal.com يستقرأ 5 أشياء:

خطة هولندا

مع هولندا قرر فان جال تغيير الخطة التقليدية لفريقه 4-3-3 إلى 3-4-1-2 بعدما اكتشف أن المدافعين في بلاده لن يستطيعوا حمايته بالقدر الكافي.. الأمر نفسه ينطبق على يونايتد.

طبق فان جال في مباراته الأولى مع يونايتد خطة 3-4-1-2، ويبدو مستريحا خاصة وأنه كلف إدارة ناديه بالتعاقد مع دالي بليند الذي طبق تلك الطريقة بامتياز مع هولندا في المونديال.

2) راحة روني

قال فان جال بعد مباراة لوس أنجلس جالكسي: "قررت اللعب بثنائي هجوم في الموسم الجديد، وهذا هو ما يناسب قدرات فريقي".

في الحقيقة كانت أكبر مشكلة واجهت يونايتد منذ إعلانه تعيين فان جال، هي واين روني.

فان جال شهير باعتماده على رأس حربة وحيد، وروني كان غاضبا لأنه لا يرغب في اللعب على الجناح أو كلاعب وسط.

فان جال قرر إراحة روني نفسيا، وطبق خطة تعتمد على ثنائي هجوم.

3) واين روبن

ووضح جليا في مباراة لوس أنجلس جالكسي أن واين روني سيلعب في خطة يونايتد التي تشبه تماما ما طبقه فان جال مع هولندا، دور آريين روبن في فريق الطواحين البرتقالية.

روني سيكون المسؤول الأول عن الركض بالكرة، هو من يملك الصلاحية لفعل دور روبن باختراق دفاع الخصوم بمهاراته واندفاعاته البدنية القوية.

روبن كان مزعجا لكل منافسي هولندا بسبب سرعته وقدرته على الركض بالكرة، وروني يملك من الطاقة ما يجعله يلعب دور آريين في يونايتد، أو هذا ما يعول عليه فان جال.

4)لمايسترو فان جال

أندير إيريرا لعب بامتياز في مباراة لوس أنجلس جالكسي، مؤكدا أنه سيكون النجم الأبرز في خطة فان جال.

إيريرا لم يخرج ولا تمريرة خاطئة طوال اللقاء.. وكانت كراته موزعة بين التمريرات القطرية بناء هجمات وعرضية لتغيير الملعب وقصيرة لربط خطوط الفريق.

فعل كل هذا بامتياز، ولو ظهر هكذا في المباريات الرسمية سيجعل الجميع يدرك لماذا دفع يونايتد 35 مليون يورو لضمه من أثليتك بلباو.

5) عن ماتا وعدنان وكاجاوا وويلبيك

لازال دور خوان ماتا وشينجي كاجاوا غير واضح، الثنائي لعب في مباراة لوس أنجلس وظهر بشكل جيد.

لكن ماتا كاجاوا كان يغطي المساحات، لكنه لم يضغط كثيرا ولم يسترجع الكرة كثيرا لفريقه، وماتا لازال تائها.

عدنان يانوزاي دوره كذلك في خطة لا تعتمد على جناحين سيكون مشكلة في حسابات فان جال الموسم المقبل.

ودانيل ويلبيك يبدو أنه فاز بثقة فان جال ليصبح رقم 3 في حساباته بعد واين روني وروبن فان بيرسي، ليشعل التقارير أكثر بأن خافيير هرنانديز قد يرحل.