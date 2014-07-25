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بالصور.. محافظ سوهاج يشهد الاحتفال بليلة القدر بمسجد العارف بالله‎

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بالصور.. محافظ سوهاج يشهد الاحتفال بليلة القدر بمسجد العارف بالله‎ بالصور.. محافظ سوهاج يشهد الاحتفال بليلة القدر بمسجد العارف بالله‎

شهد اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج احتفالية مديرية الأوقاف بليلة القدر بمسجد العارف بالله بسوهاج بحضور المهندس / شعبان قنديل سكرتير عام مساعد المحافظة و محمد أحمد شكب رئيس مدينة سوهاج والشيخ زين العابدين عبد اللطيف المستشار الديني للمحافظة .

حيث بدأ الحفل عقب صلاة العشاء والتراويح وألقي  زين العابدين عبد اللطيف كلمة الأوقاف أكد فيها علي فضائل الشهر الكريم وفضل ليلة القدر ودعوة الصائم التي لا ترد وحفظ المولي عز وجل لمصر والتي ذكرت في القرآن الكريم خمس مرات صراحة و30 مرة مستتره ، لافتا أيضا إلي تفضيل الرسول الكريم صلي الله عليه وسلم للمصريين وخاصة الجندي المصري في الحديث الشريف عن عمر بن العاص حدثني عمر أنه سمع رسول الله يقول: (إذا فتح الله عليكم بعدي فاتخذوا فيها جنداً كثيفاً، فذلك الجند خير أجناد الأرض) قال أبو بكر: ولم ذاك يا رسول الله؟ قال: (إنهم في رباط إلى يوم القيامة).

ثم القي الشيخ يوسف عبد اللاه كلمة الأزهر حدث فيها عن تهذيب الصيام للروح الإنسانية وسموها عن الشهوات والتي تجعل أيضا من الإنسان شبيها بالملائكة .

جدير بالذكر أن المحافظ كرم 60 فائز من حفظة القران الكريم ، وبلغت قيمة اجمالي الجوائز المالية المقدمة لهم ​15 الف ​جنيها من المحافظة ، مؤكدا ان حفظ القران الكريم يعد عملا عظيما ولكن الاهم من ذلك هو العمل بتعاليم واخلاق القران الكريم .

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