الطائف تضيف أربعة مواقع جديدة لـ «احتفالات العيد»

للمرة الاولى تقيم أمانة الطائف احتفالات عيد الفطر بمحافظة الطائف في 7 مواقع مختارة بكافة محاور المحافظة لمشاركة الأهالي فرحة العيد وبهجته. وكانت الأمانة أقامت فعاليات العيد في 3 مواقع فقط خلال العام المنصرم مما يعني إضافة 4 مواقع جديدة في أهم المواقع السياحية في الهدا والشفا والسيل الكبير وساحة السليمانية بوسط البلد بينما سيستمتع أهالي عشيرة لأول مرة باحتفالات العيد في شمال شرق الطائف.

ووجه أمين الطائف رئيس المجلس البلدي المهندس محمد المخرج الادارات المختصة في الامانة بسرعة تجهيز المواقع والتي تشمل السليمانية شمال ادارة الدفاع المدني والذي اختيرت لتكون ساحة لاحتفالات بوسط الطائف، وشرق استاد الملك فهد الرياضي بالحوية لاحتفالات شمال الطائف، ومنتزه سمنان وسمينين لاحتفالات جنوب لطائف، وتقاطع الطريق الدائري مع طريق الهدا لاحتفالات الهدا، وموقع احتفالات الشفا، وموقع بجوار مبنى بلدية السيل الكبير لاحتفالات السيل الكبير، ومنتزه مخيم الملك عبدالعزيز لاحتفالات عشيرة.

وأكد أن هذه الفعاليات ستشمل كافة الشرائح، وتساهم في دخال الفرح والسرور في نفوس الصغار والكبار على السواء، منوهاً بتوجيهات ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة لفعاليات العيد.

وستشمل الاحتفالات فقرات للاسرة والطفل والشباب بالاضافة الى عروض الفنون الشعبية والفقرات الترفيهية والمسابقات والجوائز وعروض الدمى وغيرها من الفقرات التي ستكون مصحوبة بعروض الليزر على المسرح المفتوح، وستستمر احتفالات العيد على مدى 3 أيام من غرة شهر شوال المقبل ابتداء من بعد صلاة المغرب وحتى أذان صلاة العشاء وهي الفترة المخصصة لفعاليات الاسرة والطفل، ومن بعد صلاة العشاء وحتى الساعة 11 مساءً وفي هذه الفترة تقام فعاليات الفنون الشعبية والعديد من البرامج الترويحية.

من جهة أخرى يحضر أعضاء من المجلس البلدي الفعاليات كل في نطاق دائرته الانتخابية، كما يتولى رؤساء الفروع البلدية الاشراف والمتابعة، في ظل توقعات بحضور كبير للاحتفالات التي ستغطي كافة المواقع.