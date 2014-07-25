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عبدالرحمن بن ناصر وتركي بن عبدالله والمسؤولون يعزون المياح

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    قدم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، تعازيهما ومواساتهما لمدير مكتب الضمان الاجتماعي بالخرج الأستاذ عبد الله بن راشد المياح في وفاة والدته -رحمها الله-. كما قدم أصحاب المعالي والفضيلة ومحافظ الخرج شبيلي بن مجدوع آل مجدوع ومحافظ بارق سلطان السديري ووكيل محافظة الخرج مساعد بن عبدالرحمن السالم ومديرو الإدارات الحكومية ورؤساء المراكز بالمحافظة وأعضاء المجالس البلدية بالخرج والدلم وعدد من الأهالي، التعازي والمواساة لعبدالله المياح.

وعبر المياح وأشقاؤه عن عظيم شكرهم لكل من واساهم في فقيدتهم سواء كان حضورياً أو هاتفياً أو برقياً سائلين المولى عزوجل أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم وألا يريهم مكروهاً.

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