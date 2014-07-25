احتفالات عيد طيبة تنطلق برعاية أمير المدينة المنورة بحديقة الملك فهد

المدينة المنورة - سالم الأحمدى، تصوير - فايز المطيري

عقدت اللجنة المنظمة لاحتفالات أمانة منطقة المدينة المنورة بعيد طيبة مؤتمراً صحافياً أمس الخميس في قاعة الاجتماعات بمبنى أمانة منطقة المدينة المنورة للتعريف بالفعاليات والأنشطة المصاحبة وآخر تطورات سير العمل والاستعدادات.

واستهل أمين منطقة المدينة المنورة رئيس اللجنة العليا لاحتفالات عيد طيبة (35) الدكتور خالد بن عبدالقادر طاهر كلمته في المؤتمر مرحبا بالجميع من مسؤولي مكاتب الصحف المحلية والجهات الإعلامية المختلفة ومسؤولي الصحف الإلكترونية، كما قدم الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة على موافقة سموه بإقامة احتفالات أمانة المنطقة بعيد الفطر المبارك ورعاية سموه الكريم للحفل الرئيسي في أول أيام عيد الفطر المبارك بحديقة الملك فهد المركزية ومشاركة سموه أهالي المنطقة في فرحة حلول عيد الفطر المبارك، كما شكر أمين المنطقة جميع اللجان العاملة على جهودهم في الإعداد والتحضير لإظهار احتفالات عيد طيبة( 35) بما يتناسب مع مكانة المدينة المنورة وخصوصيتها.

أمين المدينة: برامج منوعة لأهالي المنطقة وزائريها من خلال تسعة مواقع

وأضاف أن هذه المناسبة تأتي امتداداً لدور أمانة منطقة المدينة المنورة في إقامة احتفالات عيد طيبة استكمالاً لدورها الوطني في الشراكة المجتمعية وإتمام واجباتها الاجتماعية.

عقب ذلك قدم الدكتور عبدالقادر لمحة موجزة عن ما أعدته اللجنة العليا المنظمة وما سيقدم من فعاليات وأنشطة وبرامج منوعة لأهالي المنطقة وزائريها خلال أيام عيد الفطر المبارك وذلك من خلال تسعة مواقع للفعاليات موزعة على أحياء المدينة.

كما تحدث عن فعالية أضواء المنورة والتي انطلقت نهاية شهر رمضان وتستمر حتى العاشر من شوال وهي عبارة عن إنارة لأبرز المعالم بالمدينة وتشمل إنارة المباني التاريخية والحكومية والمساجد إضافة إلى الحدائق المجاورة بالحي التراثي وذلك لما تمثله من ارتباط وثيق بأهالي طيبة وزائريها، كما تتجسد من خلال معالمها السيرة المكانية لاحب البقاع الى الله

وحول الحفل الرئيسي وفعاليات الحي التراثي أوضح أنه في مساء أول أيام عيد الفطر المبارك وبرعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة تنطلق فعاليات عيد طيبة (35) وذلك خلال الحفل الخطابي الذي سيقام بهذه المناسبة بحديقة الملك فهد المركزية ويتضمن البرنامج فعاليات الحي التراثي المديني وواحة عاصمة الثقافة والتي تشتمل على (المسرح المديني المكشوف - المسرح الداخلي- صالات التعليم بالترفيه - شارع العينية)

كما ويجسد شارع العينية بالحي التراثي صورة من صور الماضي بطيبة الطيبة وإعادة روح المكان كأحد أهم أسواق المدينة المنورة بمشاركة الحرفيين من أصحاب المهن والحرف والصناعات اليدوية التي عرفت واشتهرت وتميزت بها المنطقة في الماضي وتوارثها الأبناء من الأجداد وبقيت بحمد الله حتى يومنا الحالي كموروث إنساني أصيل، إضافة إلى الأكلات الشعبية بالمدينة المنورة، مع تقديم ألوان وصور اجتماعية للحياة في الماضي، كما ستشهد ساحات الحي التراثي عروض شعبية وتراثية وفلكلورية.

وأشار إلى أن جناح جمولي عبارة برامج تفاعلية من خلال ربط المعارف التعليمية بأسلوب مشوق وممتع من خلال اللعب والترفيه..

اما المسرح المديني فيشتمل على تقديم مجموعة من العروض المسرحية والمحاورات الشعرية وألوان شعبية فلكلورية، ومنها ملحمة دار السلام والتي ستقدم على المسرح الخارجي بمشاركة لجنة المسرح بفرع جمعية الثقافة والفنون بالمدينة المنورة، إضافة عرض مجموعة من المسرحيات طيلة أيام العيد بمشاركة عدة فرق فنية سعودية من داخل المدينة وخارجها ومنها مسرحية (عيال الحارة - المفتش - شملول في خاطر - حوش الراعي- وابن زريق لميتد - ويافرحة)

إضافة إلى معرض التصوير والنحت والذي يضم العديد من الرسومات والأعمال الفنية بمشاركة الفنانين التشكيليين بمنطقة المدينة المنورة وكذلك فعاليات موقع مسرح مهرجان الزهور ومسرح الطفل وتتضمن فعاليات شيقة ومتنوعة ومسابقات وألعاب ومشاهد تمثيلية وأناشيد للأطفال وبرامج تستهدف الأسرة والطفل.

إضافة إلى برنامج مكتبة الملك عبدالعزيز النسائي، ومهرجان الأسر المنتجة بالتعاون مع جمعية بصمة للأسر المنتجة والجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية.

وعن آلية النقل الترددي بالحافلات لرواد الحديقة من مواقف العالية إلى الحديقة أشار إلى أن ذلك يهدف إلى تنظيم دخول وخروج رواد الحديقة خلال أيام عيد الفطر المبارك والحد من الازدحام والمساهمة أيضا في نشر ثقافة المشي وسهولة الوصول لمواقع الاحتفالات وتعزيز مبدأ الأمن والسلامة لغرض راحة وسلامة مرتادي الحديقة من أهالي وزوار المنطقة، وتحقيقاً لمتطلبات السلامة نظمت أمانة منطقة المدينة المنورة ممثلة في إدارة الخدمات الاجتماعية بالتعاون مع شركة أرامكو مؤخرا برنامج تدريبي عن إدارة الحشود لمنسوبيها المعنيين بحركة في، وسيشارك فريق من إدارة الحشود بالتنظيم.

أما فعاليات البلديات:(أحد -البيداء- العقيق- العوالي- العيون)ستبدأ بمشيئة الله من أول أيام العيد وتستمر حتى ثالث أيام عيد الفطر المبارك. وذلك في المواقع التالية: بلدية أحد وموقع الفعاليات بحديقة الأسواف - بلدية البيداء وموقع الفعاليات بمواقف الأستاد الرياضي - بلدية العقيق وتنفذ الفعاليات في ثلاثة مواقع (طريق السلام- وحديقة القبلتين - وحديقة الجزيرة) - بلدية العوالي ومواقع الفعاليات بحديقة الخالدية - بلدية العيون وموقع الفعالية بحديقة النخيل، وتشمل الاحتفالات في جميع المواقع للبلديات فعاليات ثقافية وترفيهية للأسرة والطفل وعورض مسرحية وفنون شعبية ومسابقات وهدايا.

كما اوضح أن أمانة المنطقة خصصت لأهالي المنطقة وزائريها عددا من وسائل التواصل للاستفسار عن الفعاليات وذلك من خلال الاتصال بالمركز الإعلامي – هاتف عمليات الأمانة(940) أو الاتصال بهاتف فرع هيئة السياحة والآثار بمنطقة المدينة المنورة أو عبر الدخول على رابط أمانة منطقة المدينة المنورة وانهى حديثه بشكر الإعلاميين على حضورهم ومشاركتهم في المؤتمر مؤكدا على أهمية على دورهم كشريك أساس في إبراز الفعالية بالشكل الأمثل.