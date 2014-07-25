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جنود إسرائيليون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون العشرات في الضفة الغربية

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قال مسؤولون طبيون فلسطينيون إن جنودا إسرائيليين أطلقوا النار فقتلوا ثلاثة فلسطينيين وأصابوا حوالي 100، الخميس، في مواجهات مع بضعة آلاف من المتظاهرين في الضفة الغربية المحتلة كانوا يحتجون على الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة التي مضى عليها 17 يوما.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن جنوده استخدموا «وسائل لفض الشغب» ضد محتجين رشقوهم بالحجارة والقنابل الحارقة وأغلقوا طريقا بإطارات محترقة.

وقال طبيب بمستشفى رام الله إن ثلاثة أشخاص توفوا بإصابات ناتجة عن طلقات نارية وان أحدهم شاب في العشرينات أصيب في الرأس بينما عولج 100 شخص على الاقل من جروح مختلفة بعد الاحتجاجات.

وقالت إذاعة إسرائيل إن الاحتجاجات الأكبر فيما يبدو منذ الانتفاضة الفلسطينية التي استمرت بين عامي 2000 و2005 .

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