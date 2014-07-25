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مدير أمن البحر الأحمر يستعرض خطة تأمين احتفالات العيد

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مدير أمن البحر الأحمر يستعرض خطة تأمين احتفالات العيد مدير أمن البحر الأحمر يستعرض خطة تأمين احتفالات العيد

عقد أمس الخميس اللواء حمدي الجزار مدير أمن البحر الأحمر اجتماعاً بمساعدي مدير الأمن ومأموري الأقسام ومديري الإدارات وضباط إدارة البحث الجنائي بمختلف اقسام الشرطة

حيث تضمن اللقاء عرض خطة التأمين الخاصة بخدمات تأمين احتفالات عيد الفطر المبارك والإجراءاتالمتخذه لتوسيع دائرة التواجد المروري بالمحافظة من خلال انتشار الأكمنة المرورية علي الطرق السريعة وحملات الرادار، مع عمل خطة مرورية تشمل كافة الميادين والشوارع الرئيسية والمناطق السياحيةوالفندقية وأمام الشواطئ العامة بما يضمن تحقيق السيولة المرورية اللازمة.
> وأكد الجزار علي تفعيل دور كافة المرورات الإشرافية علي المنشآت الحيوية والسياحية والمزارات السياحية المختلفة مع إحكام السيطرة علي كافة الأكمنة الحدودية بالمحافظة من خلال توسيع دائرة الاشتباه وإجراءات التفتيش الوقائي لكافة المركبات والحافلات القادمة من المحافظات المجاورة من الصعيد والوجه البحري مع استعداد كافة القوات الاحتياطية بمعسكري قوات الأمن والأمن المركزي للدفع بها حال طلبها لنجدة الأهداف أو التعامل مع الأحداث المختلفة .
> واكد المقدم وليد مجدي المتحدث الاعلامي بمديرية أمن البحر الأحمر ان مدير الامن قرر خلال الاجتماع مراجعة كافة التجهيزات الفنية المتوفرة لدي إدارة الحماية المدنية المستخدمة في الكشف علي المفرقعات مع التنبيه علي مدير إدارة الحماية المدنية بعمل مرورات وقائية علي المنشآت العامة والحيوية والسياحية وأماكن المزارات علي مدار اليوم الكامل مع الاستعانة بالكلاب البوليسية .

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