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"رحالة": سعداء بالحصول على المركز الأول برالى تحدى الرمال 2013

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"رحالة": سعداء بالحصول على المركز الأول برالى تحدى الرمال 2013 "رحالة": سعداء بالحصول على المركز الأول برالى تحدى الرمال 2013

قال فريق "رحالة" إنه خاض يومين من العمل الشاق، وقطع مسافة 400 كيلو متر تقريبا على مرحلتين، بكفاءة شديدة، موضحا أن سر النجاح هو العمل كفريق واحد، والإصرار على تحقيق المركز الأول، بالإضافة إلى قوة أداء السيارة "تويوتا فورتشنر".

وأوضح هانى عمر (سائق السيارة تويوتا فورتشنر) أن حرارة الجو الشديدة أثرت كثيرا على الرمال، وجعلتها سهلة الغرز، مما زاد من صعوبة السباق، شاركه الرأى الملاح هانى مدبولى. مؤكدا صعوبة المرحلة الأولى لرالى تحدى الرمال 2013، وكيف أن روح الفريق ساعدت فى التغلب على كل هذه الظروف والنجاح فى إتمام السباق بفارق كبير عن المنافسين.

وأعرب طارق العريان (سائق فريق رحالة)، والذى يعد أول سائق مصرى يشارك فى رالى داكار العام الماضى، عن سعادته الشديدة بحصول فريقه على المركز الأول وتصدره بطولة الجمهورية بـ37 نقطة، وهو ما يعتبره نجاح فريق، وليس نجاح سائق وملاح فقط، حيث إن الفوز فى أى سباق لا يأتى فقط من السائق والملاح، بل هو فى الواقع يأتى من روح الفريق وقدراته العالية.

وأشار إلى أن استراتيجية نادى السيارات فى زيادة صعوبة السباقات المحلية بشكل تدريجى لتأهيل الفرق المصرية، للمشاركة فى سباقات عالمية هى استراتيجية ناجحة تماما، ويرى أن المتسابقين الحاليين فى يتمتعون بخبرة ومهارة تؤهلهم لتحقيق نتائج مبهرة فى راليات عالمية.

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