الزمالك لعبد الواحد: لن ندفع أكثر من مليوني جنيه

كشف أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن تفاصيل التفاوض لصرف المستحقات المتأخرة لقائده عبد الواحد السيد الذي رحل عن الفريق هذا الصيف.

وأوضح أحمد مرتضى: "عقدنا جلسة مع عبد الواحد السيد، وأبلغنا أنه يتبقى له 5 مليون و600 ألف جنيه، وعرض التنازل عن مليون و600 ألف جنيه".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية "عبد الواحد السيد اشترط الحصول على 4 مليون كاش، إلا أن هذه الأرقام مبالغ فيها، ولا بد من وجود خصومات لأن الفريق لم يفز ببطولات".

وشدد أحمد مرتضى بلهجة صارمة "لن ندفع أكثر من مليوني جنيه".

وأتم عضو مجلس إدارة الزمالك: "كيف يشكو عبد الواحد السيد من تأخر صرف مستحقاته، رغم أنه حصل على 40% منها خلال الشهرين الأخيرين".