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مصدر عراقى: مقتل وإصابة 28 شخصًا غالبيتهم من عناصر الأمن بالموصل

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مصدر عراقى: مقتل وإصابة 28 شخصًا غالبيتهم من عناصر الأمن بالموصل مصدر عراقى: مقتل وإصابة 28 شخصًا غالبيتهم من عناصر الأمن بالموصل

أعلن مصدر أمنى عراقى اليوم الأحد، أن 28 شخصا غالبيتهم من عناصر الأمن سقطوا بين قتيل وجريح فى تفجير منزل مفخخ استهدف قوات مشتركة جنوب الموصل مركز محافظة نينوى 405 كم شمال العاصمة العراقية بغداد.

وقال المصدر إن مسلحين مجهولين فجروا صباح اليوم منزلا مفخخا فى ناحية الشبورة جنوب الموصل لدى محاولة قوات مشتركة من الجيش والشرطة الاتحادية مداهمته، أعقبها انفجار عدد من العبوات الناسفة، ما أسفر عن مقتل شرطيين اثنين وجندى وإصابة 20 عنصرًا أمنيًا وخمسة مدنيين فى حصيلة أولية.

وأضاف المصدر أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث، فيما قامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج وجثث القتلى إلى دائرة الطب الشرعى.
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