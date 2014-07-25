الأردني ياسر أبو هلالة مديرًا لقناة «الجزيرة» الإخبارية

أعلنت شبكة قنوات الجزيرة في الدوحة، الخميس، تعيين الزميل ياسر ابو هلالة الذي كان يشغل مديرا لمكتب قناة الجزيرة في عمان، مديرا لقناة «الجزيرة» الإخبارية.

يذكر ان «أبو هلال» , بدأ مشواره الصحافي في صحيفة الرباط الناطقة باسم الإخوان المسلمين العام 1990، ثم انتقل إلى صحيفة السبيل، وبعدها إلى صحيفة الرأي وبدأ كتابة مقالات الرأي في صحيفة الحياة اللندنية عام 1996، وفي العام 1998 عمل مراسلا لها في عمان .

إضافة إلى عمله الإخباري في قناة الجزيرة منذ العام 1999، قدم إنتاجا وثائقيا لصالح القناة من خلال مجموعة أفلام عن اللجوء الفلسطيني في الأردن وظاهرة الجهاد العالمي، وشملت «أول الأفغان العرب» (في جزأين)، و«أبو مصعب الزرقاوي»، و«الطريق إلى بغداد» , «اقتلوه بصمت».

واختير في العام 2006 واحدا من أكثر 30 شخصية تأثيرا في الأردن.