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حمدان بن راشد يستعرض العلاقات الثنائية مع رئيس غينيا بيساو

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حمدان بن راشد يستعرض العلاقات الثنائية مع رئيس غينيا بيساو حمدان بن راشد يستعرض العلاقات الثنائية مع رئيس غينيا بيساو

 

استقبل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، في قصر زعبيل بدبي مساء أمس، الرئيس مانويل سيريفيو نهاماجيو، رئيس جمهورية غينيا بيساو.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل فتح قنوات جديدة لإقامة علاقات تجارية واقتصادية واستثمارية بين دولة الإمارات وغينيا بيساو. وأشاد الرئيس الضيف بالنهضة الحضارية التي تشهدها دولتنا على مختلف المستويات وعلى غير صعيد، مؤكداً رغبة بلاده في الاستفادة من تجربة الإمارات في مجال التنمية الشاملة التي باتت محط أنظار العالم.

من جهته، رحب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بإقامة علاقات تجارية واقتصادية بين الجانبين، وتحقيق المصالح المتبادلة، بما يحقق الخير لشعبي البلدين.

حضر اللقاء عدد من المسؤولين والوفد المرافق للضيف.

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