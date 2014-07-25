«التربية» تسلم أوائل الثانوية جائزة عبيد الحلو للتفوق العلمي

نظمت جائزة عبيد الحلو للتفوق العلمي حفلا بقاعة قــصر المزهر، تم خلاله تكريم 27 طالبا وطالبة من إمارات الدولة، بتقديم المكافآت المالية لهم والـــتي تقدر بـ 25 ألف درهم لكل منهم.

وتضمن الحـــفل تكريم 9 من الطلاب والطالبات مــن ذوي الاحتياجات الخاصــــة، من دبي والشـــارقة وعــجمان وأم القــــيوين ورأس الخيمة والفجيرة، وقدم لها الإعلامي أحمد الزاهد.

وفي كلمته قال مـــروان الصــوالح وكيل وزارة التـــربية والتـعليم إن إعلان صاحب السمو الشـيخ خلـــيفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجــــلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله "، في شأن مضي دولة الإمارات نحو عصر الفضاء واستهدافها الوصول إلى كوكب المريخ بحلول عام 2021، يضع أبناء الإمــــارات أمام تحديات جديدة ينــبغي التـعامل معها بإصرار وعزيمة، وبالمـــــثابرة في طلب العلم وبذل المزيد من الجهد من أجل إحراز النجاح ومـــــواصلة طريق التفوق، الذي يقودنا بـــدوره إلى تحقــــيق الريادة في علوم العصر ومعارفه وتقنياته، مواكبة لما تطمح إليه دولتنا.

تطوير التعليم

وقال مـــــروان الصوالح إن وزارة التربية وهي تعمل بحــــرص شديد على توفير نمــــوذج تعليم مـــن الطراز الأول، وتبذل كـــل ما في وسعها في سبيل تحـــــقيق هذا الهدف، فإنها تدرك قيمة شراكــتها الاستراتيجية مع مؤسسات الدولة والشـــخصيات المجتمعية، ودوائر الاهتمام بالشأن التعليمي، من هيئات وشخصيات عامة وأفراد، مشيراً إلى اعتزاز الـــوزارة برعايتها جائزة عبيد الحلو للتفوق العلمي، التي انطلقت هذا العام بـــحس وطني رفيع المستوى، مستهـــدفة تكريم أوائل الصف الثاني عشر من أبناء الدولة، وذلك تحفيزاً لهم ودعماً لتوجهاتهم الإيجابية نحو تحقيق النجاح والتفوق .

وأعرب عن تقــــدير وزارة التــــربية لأسرة المغــــفور له بإذن الله، عبيد محمد الحلو ، الـــتي بادرت بتــــخصيص جــائزة مالـــية قيمة، تتوافق في فكــرتها وأهــدافها مع اهتمام عبيد الحلو، بالعـــملية التعـليمية، وما كان يوليه خــــلال حـــياته مــن متابعة حثــيثة للطـــلبة المــبدعين والموهوبين.

تشجيع

جاءت جائزة عبيد الحلو للتفوق العلمي لتحفيز وتشجيع الطلاب والطالبات على التفوق العلمي، وتحقيق أعلى مجهود وعطاء نحو التميز، وبهدف بث روح المنافسة الإيجابية بين الطلاب والطالبات في المستوى التعليمي، وإيقاظ روح الإبداع والابتكار لديهم، وإتاحة الفرصة لهم لممارسة اهتماماتهم العلمية ومواهبهم المتنوعة بأعلى كفاءة، وتحقيق الشعور بالرضا عن النفس لينعكس أثره الطيب على التحصيل الدراسي والمحيط الاجتماعي للطلاب والطالبات، وتقديم بعض النماذج المضيئة من اجيال المستقبل من خلال إلقاء الضوء على المتفوقين دراسيا.