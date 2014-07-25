دعم الجسر الجوي لإغاثة غزة بطائرات نقل عملاقة

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بوضع طائرة شحن أخرى من طراز «بوينغ 747» العملاقة تحت تصرف «مدينة دبي العالمية للخدمات الإنسانية» حتى بعد غد، في إطار الجسر الجوي الذي وجّه سموه بتسييره لإغاثة سكان قطاع غزة في محنتهم مع تصاعد أعداد الضحايا والمصابين المدنيين جرّاء الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على القطاع، والتي أودت حتى الآن بحياة أكثر من 700 شخص ونجم عنها جرح الآلاف وتشريد نحو 140 ألف شخص أُجبروا على النزوح عن ديارهم.

كما وجّه سموه المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بضم المزيد من طائرات النقل العملاقة، كالطائرات من طراز «أنتينوف»، للمشاركة في دعم الجسر الجوي لنقل الإمدادات ومواد الإغاثة الضرورية إلى قطاع غزة، حيث من المنتظر أن يبلغ إجمالي طاقة الشحن 150 طناً من المساعدات يومياً، والتي سيتم شحنها جواً إلى عمان انطلاقاً من دبي ومن ثم نقلها براً باتجاه غزة.

شكر وتقدير

وأعرب بيير كراهينهبول، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، عن عميق شكره وامتنانه لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لدعم سموه الشخصي وحرصه على تقديم كل ما يلزم من أوجه المساعدة لتخفيف معاناة وآلام عشرات الألوف من سكان قطاع غزة، بينما نوّه المفوض العام بمستوى الأداء والأسلوب الذي تتبعه مدينة دبي العالمية للخدمات الإنسانية في إدارة العمليات اللوجستية مع شركائها في الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى، لاسيما في إطار هذا الجسر الجوي المهم.

وتحت إشراف وبتنظيم مدينة دبي العالمية للخدمات الإنسانية، وصل صباح أمس إلى مطار ماركا بالعاصمة الأردنية عمّان أكثر من 35 ألف بطانية بقيمة 757 ألف درهم (206 آلاف دولار) قادمة من دبي على متن طائرة «بوينغ 747»، تبعتها طائرتان تحملان أطقم العناية الصحية بقيمة 66 ألف درهم (نحو 18 ألف دولار) ومساعدات طبية بقيمة 304 آلاف درهم تقريباً (نحو 83 ألف دولار) من منظمة الصحة العالمية، لتصل القيمة الإجمالية لمواد الإغاثة التي تم شحنها حتى الآن حوالي 5.1 ملايين درهم (1.4 مليون دولار تقريباً).

إمدادات

وجاءت تلك المساعدات من مخزون مدينة دبي العالمية للخدمات الإنسانية، وهي أكبر مركز خدمات لوجستية لمساعدات الطوارئ في العالم، ويجري العمل على تأمين مخزون وإمدادات إغاثة جديدة لشحنها إلى غزة ولإعادة إمداد المخازن وزيادة المخزون منها. وقد وجهت مدينة دبي العالمية للخدمات الإنسانية نداءً عاجلاً إلى جميع الجهات المعنية لضمان الإبقاء على «جسر اللنبي» ومعبر كرم أبو سالم مفتوحين خلال إجازة عيد الفطر لضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة دون أي تأخير أو معوقات من شأنها أن تحول دون نجاح الجهود الرامية إلى التخفيف من معاناة أهل القطاع.

ومن أهم الجهات المانحة في عملية الإغاثة الموجهة إلى قطاع غزة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، ومنظمة الهلال الأحمر الإماراتي، وجناح الجو في دبي، ومدينة دبي العالمية للخدمات الإنسانية وبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.