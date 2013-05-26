نجاة قائد عمليات سامراء من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة بالعراق

نجا قائد عمليات سامراء اللواء الركن صباح الفتلاوى من محاولة اغتيال بتفجير عبوة ناسفة استهدفت موكبه غرب تكريت مركز محافظة صلاح الدين التى تبعد نحو 170 كم شمال العاصمة العراقة بغداد.

وذكر مصدر أمنى عراقى أن عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق غرب تكريت انفجرت، صباح اليوم الأحد، مستهدفة موكب قائد عمليات سامراء اللواء الركن صباح الفتلاوى، مشيرا إلى أن الفتلاوى لم يصب بأى أذى، فيما أسفر عن إصابة أربعة من عناصر حمايته وإلحاق أضرار مادية بسيارتين من الموكب.

وأضاف المصدر أن قوة أمنية فرضت طوقا حول مكان الحادث وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث والجهة التى تقف وراءه، فيما نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.