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المحافظ والقيادات السياسية يحتفلون بليلة القدر بالسويس

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المحافظ والقيادات السياسية يحتفلون بليلة القدر بالسويس المحافظ والقيادات السياسية يحتفلون بليلة القدر بالسويس

حضر اللواء العربى السروى محافظ السويس الاحتفال الذى أقامته مديرية الاوقاف بمناسبة ليلة القدر بمسجد بدر بمنطقة بورتوفيق بحي السويس بعد اداء صلاة العشاء الخميس السادس والعشرون من شهر رمضان الكريم .

وبدأ برنامج الاحتفال بتلاوة ايات من القران الكريم وأعقبها كلمة للدكتور كمال بربرى مدير عام الأوقاف بالسويس بمناسبة ذكرى ليلة القدروقال فيها ان تلك الليلة التى انزل الله فيها القران الكريم على رسوله الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتحدث عن كرم شهر رمضان وفضله وطالب الاهالي بغرس الحب والود بينهم , وأختتم الاحتفال بتلاوة ايات القران الكريم.

حضرالأحتفال اللواء خليل حرب مدير أمن السويس واللواء محمد شمس مساعد رئيس أركان الجيش الثالث الميداني,والمهندس محمد مرسى السكرتيرالعام للمحافظة والمهندس حسن كامل السكرتيرالعام المساعدوالدكتور كمال بربرى مديرعام الاوقاف بالسويس، ورئيس اتحاد الجمعيات الاهلية ورؤساء شركتي النصر للبترول والسويس لتصنيع البترول وعدد من القيادات التنفيذية ورؤساء الاحياء و القوى السياسية والقيادات الشعبية بالمحافظة واهالي مدينة السويس الباسلة .

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