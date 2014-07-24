محافظ الشرقية يحتفل بليلة القدر بالزقازيق

حضر الدكتور سعيد عبد العزيز ,محافظ الشرقية الاحتفال الذي أقامته مديرية الأوقاف بمناسبة ليلة القدر بمسجد بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق بعد أداء صلاة العشاء الخميس السادس والعشرون من شهر رمضان الكريم .

> وبدأ برنامج الاحتفال بتلاوة آيات من القران الكريم وأعقبها كلمة لمدير عام الأوقاف بالشرقية بمناسبة ذكرى ليلة القدر.

وأكد المحافظ أن تلك الليلة التي انزل الله فيها القران الكريم على رسوله الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتحدث عن كرم شهر رمضان وفضله وطالب الأهالي بغرس الحب والود بينهم , وأختتم الاحتفال بتلاوة آيات القران الكريم.

> حضر الاحتفال اللواء عدد من القيادات التنفيذية والأمنية بمحافظة الشرقية .