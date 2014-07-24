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مقتل طبيبتين أجنبيتين في أفغانستان

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قام مسلحون بإطلاق النار، الخميس، على طبيبتين أجنبيتين تعملان لصالح بعثة المساعدة الدولية بأفغانستان هرات غربي البلاد.
>ونقلت قناة «سكاى نيوز» الاخبارية عن حاكم الولاية سيد فضل الله وحيدي قوله «فتح مسلحان على متن دراجة نارية النار على اجنبيتين كانتا في سيارة أجرة، ما أدى إلى مقتلهما قرابة الساعة 11،30 بالتوقيت المحلي.
>وأكد المتحدث باسم صديق صديقي الهجوم، لافتا إلى أن المسلحين لاذا بالفرار، وأضاف «أوقف شخص في مكان الحادث لكن المسلحين هربا والشرطة تقوم بعمليات بحث في المنطقة».
>وأوضح أن الضحيتين كانتا تعملان كطبيبتين نفسيتين لحساب بعثة المساعدة الدولية التي تؤمن عناية بصرية ومساعدة طبية في أفغانستان.
>وتابع «الجثتان في المستشفى المركزي، وأطلقت الشرطة تحقيقا لتحديد هوية المسؤولين عن الهجوم».
>ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها على الفور، إلا أن العصابات تنشط في هرات بالإضافة إلى مسلحي حركة «طالبان».

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