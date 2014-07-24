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89 شهيدا يرفع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 784 شهيدا

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الحصيلة الإجمالية لضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المتواصل منذ السابع من شهر يوليو الجاري وصلت إلى 784 شهيدا و5050 جريحا بينهم 89 شهيدا، الخميس.
>وقال أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة في غزة إن إجمالي عدد الشهداء 784 شهيدا والجرحى 5050، وإن حصيلة شهداء الثامن عشر من العدوان 89 شهيدا حتى الآن.
>وأشار إلى استشهاد 7 مواطنين وإصابة عدد آخر مساء الخميس جراء استهداف منزل بمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.
>وكان جيش الاحتلال الاسرائيلي قد ارتكب مجزرة جديدة عصر الخميس عندما استهدف بقذائف المدفعية مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في بلدة بيت حانون شمال القطاع، ما أدى إلى استشهاد 15 فلسطينيا واصابة أكثر من 200 آخرين بجروح بين متوسطة وخطيرة.

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