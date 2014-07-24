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مقتل وإصابة العشرات في تفجير موقف للسيارات بشمال نيجيريا

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قتل وأصيب العشرات في تفجير استهدف محطة حلافلات مكتظة بالمواطنين بمنطقة «سابون جاري» التي تقطنها أغلبية مسيحية بمدينة كانو شمال نيجيريا، الخميس.
>ولم تصدر السلطات إلى الآن بيانات بعدد الضحايا وظروف الحادث لكن شهود عيان أكدوا سقوط عدد كبير جدا من المواطنين بين قتيل وجريح.
>وجاؤ التفجير بعد يوم واحد من تفجير مزدوج بمدينة كادونا شمال البلاد ايضا استهدف زعيم المعارضة محمد بوهاري ورجل الدين المسلم المعتدل ضاهرو بوتشي الذي نجا من التفجير هو وبوهاري.
>ولم تعلن أي جهة إلى الآن مسئوليتها عن التفجيرات لكن مدينتي كانو وكادونا شهدتا انفجارات في اوقات سابقة نسبت إلى جماعة «بوكو حرام» المتشددة.
>وشهدت العاصمة ابوجا مؤخرا تفجيرات بمحطة حافلات أدت إلى مقتل واصابة العشرات لكن «بوكو حرام» أعلنت مسئوليتها عنها.

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