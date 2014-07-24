مقتل وإصابة العشرات في تفجير موقف للسيارات بشمال نيجيريا

قتل وأصيب العشرات في تفجير استهدف محطة حلافلات مكتظة بالمواطنين بمنطقة «سابون جاري» التي تقطنها أغلبية مسيحية بمدينة كانو شمال نيجيريا، الخميس.

>ولم تصدر السلطات إلى الآن بيانات بعدد الضحايا وظروف الحادث لكن شهود عيان أكدوا سقوط عدد كبير جدا من المواطنين بين قتيل وجريح.

>وجاؤ التفجير بعد يوم واحد من تفجير مزدوج بمدينة كادونا شمال البلاد ايضا استهدف زعيم المعارضة محمد بوهاري ورجل الدين المسلم المعتدل ضاهرو بوتشي الذي نجا من التفجير هو وبوهاري.

>ولم تعلن أي جهة إلى الآن مسئوليتها عن التفجيرات لكن مدينتي كانو وكادونا شهدتا انفجارات في اوقات سابقة نسبت إلى جماعة «بوكو حرام» المتشددة.

>وشهدت العاصمة ابوجا مؤخرا تفجيرات بمحطة حافلات أدت إلى مقتل واصابة العشرات لكن «بوكو حرام» أعلنت مسئوليتها عنها.

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