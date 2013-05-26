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منظمة فلسطينية: كيرى لم يقدم أى مبادرة لاستئناف مفاوضات السلام

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منظمة فلسطينية: كيرى لم يقدم أى مبادرة لاستئناف مفاوضات السلام منظمة فلسطينية: كيرى لم يقدم أى مبادرة لاستئناف مفاوضات السلام

أكد ياسرعبد ربه، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى لم يقدم أى مبادرة لاستئناف مفاوضات السلام خلال لقائه الرئيس محمود عباس.

وقال عبد ربه فى حديث للإذاعة الفلسطينية الرسمية، اليوم، إن جهود كيرى ما زالت فى منتصف "العملية السليمة" وليس فى نهايتها، ولا أستطيع القول إن هناك مبادرة أو أفكار جاهزة حتى اللحظة.

وتابع "يوجد إصرار من السلطة الفلسطينية على أن يكون هناك تقدم فى العملية السلمية، بمعنى أن تكون هناك مفاوضات وأسس يمكن أن تبدأ على أساسها المفاوضات، وهو الأمر الذى لم يكتمل فى جهود كيرى بعد".

وأضاف عبد ربه "كيرى يسعى لإكمال جهوده فى هذا الصدد خلال الأسابيع المقبلة، مشيرا إلى أنه بات واضحا أن واشنطن تأخذ الموقف الفلسطينى بجدية تامة، خاصة ما بتعلق بوقف الاستيطان والالتزام بحل الدولتين عبر المفاوضات.

واستبعد عبد ربه إمكانية طرح مبادرة أمريكية لاستئناف المفاوضات منتصف يونيو المقبل، معتبرا أن هذا الموعد "قريب جدا ومبكر".

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