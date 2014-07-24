"الطيران": مرتبات العاملين بالوزارة لا تتعدى42 ألف جنيه

قال الطيار حسام كمال، وزير الطيران، إن مرتبات العاملين بمجال الطيران لا تتعدى الـ 42 ألف جنيه، معلنا عن توفير رحلات بأسعار مخفضة لشرم الشيخ، بسعر 760 جنيهًا، تيسيرا للسياحة الداخلية.

وأضاف وزير الطيران فى مداخلة هاتفية لبرنامج "اسمع مصر" على موجات إذاعة "نغم إف إم": "فيه شكاوى كثيرة على شركة مصر للطيران، لذا قمنا بعمل رحلة واحدة بسعر ثابت لكل المقاعد من القاهرة لشرم الشيخ بسعر 760 جنيها وهو رقم أقل جدا من أى طيران، ولكن يأتى ذلك تشجيعا للسياحة الداخلية وتيسيرا للتنقل داخل مصر".