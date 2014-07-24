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"خريجى الأزهر" تكرم المشاركين بدورات رمضان فى الاحتفال بليلة القدر

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أقامت الرابطة العالمية لخريجى الأزهر احتفالاً بمناسبة ليلة القدر تحت رعاية الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر- رئيس مجلس إدارة الرابطة.

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم ألقى الدكتور محمد عبد الفضيل القوصى، نائب رئيس مجلس إدارة الرابطة، كلمة تحدث فيها عن فضل القرآن وكيف أن الله جعله هداية للناس فى الدنيا والآخرة وسبيلهم إلى صلاح الدنيا وسعادتهم فيها ودليلهم إلى التقدم، كما طالب فى ختام كلمته فريق سفراء الأزهر بأن يوجهوا البشرية وجموع المسلمين إلى أن ترتفع راية الإسلام خفاقة فى كل مجال.

تم خلال الاحتفال تكريم المشتركين بالدورات المختلفة التى أقيمت طوال شهر رمضان وهم "دورة خريج المستقبل، الإدارة الذاتية، سفراء الأزهر والتعايش السلمى"، كما تم استعراض صور من ورش العمل والتقاط الصور التذكارية.

وقرأ المشاركون الفاتحة على أرواح شهداءنا الأبرار الذين استشهدوا إثر الحادث الإرهابى الذى استهدف كمين "الفرافرة" فى الوادى الجديد والذى راح ضحيته 23 من ضباط وجنود القوات المسلحة.

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