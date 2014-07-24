بالفيديو.. «الفن قهوة» طريقة جديدة لرفع ثقافة المواطن على المقاهي

نظم أمس عدد من الشباب المثقفون منتدى ثقافى لتبادل المواهب المختلفة من الشعر و الكتابة تحت عنوان «الفن قهوة»، ويهتم المنتدى بنشر الثقافى المختلفة بين الناس عن طريق التجول على المقاهي و كانت أول فاعلية لهم على قهاوى وسط البلد و ألتقوا على أحدى مقاهي وسط القاهرة لنشر الثقافة المختلفة .

وأكد أحد المنظمون لوكالة ONA للأنباء، أن الفكرة جائت لهم من تراجع الثقافة المصرية بعد ثورتي 25من يناير، مؤكدًا “و يعمل هذا المنتدى على رفع و التنمية و المساعة للمواهب الصغيرة من مختلف الاعمار و تسعى جهد بالتواصل لرعالة للموهب المتفوقة” .

و قال الكاتب مصطفى سليمان صاحب روية جيرافيتى وصاحب فكرة المنتدى أنه يستقبل الموهب الصغير السن و الخبرة دعوة مؤلفين و شعراء كبير لتبادل الخبرات فيما بينهم ، و أنه يسعى جهدا لنشر الثقافة بين الناس لرجوع مصر في زيادة الثقافة مرة أخرى، و أن المنتدى سوف ينظم فاعليات اخر خارج منطقة وسط البلد و خارج القاهرة أيضًا.

(المراسل: محمود عبد الحفيظ)

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