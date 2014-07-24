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بالفيديو.. «الفن قهوة» طريقة جديدة لرفع ثقافة المواطن على المقاهي

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بالفيديو.. «الفن قهوة» طريقة جديدة لرفع ثقافة المواطن على المقاهي بالفيديو.. «الفن قهوة» طريقة جديدة لرفع ثقافة المواطن على المقاهي

أحد المشاركين في الفن قهوة

نظم أمس عدد من الشباب المثقفون منتدى ثقافى لتبادل المواهب المختلفة من الشعر و الكتابة تحت عنوان «الفن قهوة»، ويهتم المنتدى بنشر الثقافى المختلفة بين الناس عن طريق التجول على المقاهي و كانت أول فاعلية لهم على قهاوى وسط البلد و ألتقوا على أحدى مقاهي وسط القاهرة لنشر الثقافة المختلفة .

وأكد أحد المنظمون لوكالة ONA للأنباء، أن الفكرة جائت لهم من تراجع الثقافة المصرية بعد ثورتي 25من يناير، مؤكدًا “و يعمل هذا المنتدى على رفع و التنمية و المساعة للمواهب الصغيرة من مختلف الاعمار و تسعى جهد بالتواصل لرعالة للموهب المتفوقة” .

و قال الكاتب مصطفى سليمان صاحب روية جيرافيتى وصاحب فكرة المنتدى أنه يستقبل الموهب الصغير السن و الخبرة دعوة مؤلفين و شعراء كبير لتبادل الخبرات فيما بينهم ، و أنه يسعى جهدا لنشر الثقافة بين الناس لرجوع في زيادة الثقافة مرة أخرى، و أن المنتدى سوف ينظم فاعليات اخر خارج منطقة وسط البلد و خارج القاهرة أيضًا.

(المراسل: محمود عبد الحفيظ)

 

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