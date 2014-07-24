موقف عواد من الزمالك يحدد مستقبل الحضري بالإسماعيلي

ينتظر مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة محمد أبو السعود موقف محمد عواد حارس مرمى الدراويش من الزمالك بشكل نهائي حتى يتمكن من معرفة مستقبل حراسة المرمى بالفريق الأصفر.

وعلم FilGoal.com أن محمد عواد حارس الإسماعيلي حتى الآن لم يرد المبلغ الذي حصل عليه من الزمالك كمقدم للتعاقد.

وفي المقابل اتفق أبو السعود مع عصام الحضري حارس مرمى وادي دجلة على ضمه للإسماعيلي الصيف الجاري في حالة إنهاء ارتباطه مع وادي دجلة.

وقال أبو السعود لـFilGoal.com يوم الخميس: "ريكاردو (المدير الفني) أبلغني برغبته في ضم الحضري في حال فشلت محاولات عودة عواد للإسماعيلي".

وأضاف "حتى الآن موقف عواد غامضا، واللاعب لم يأخذ أي خطوة جدية في إمكانية عودته للإسماعيلي".

وكان الزمالك والإسماعيلي قد اتفقا على إنهاء فكرة التعاقد مع اللاعب ولكن بشرط أن يعيد المبلغ الذي حصل عليه من النادي الأبيض، وهو ما لم يحدث.

وكان الزمالك قد تعاقد مع أحمد الشناوي حارس مرمى المصري البورسعيدي في خطوة لتعويض رحيل عبد الواحد السيد وتوقف ضم عواد.