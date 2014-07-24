محافظ المنيا يوفر مساكن بديلة للأسر المتضررة من انهيار منازلها بالمنيا

أصدر اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، توجيهاته للوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، بالبدء فورًا في اتخاذ الاجراءات اللازمة، لتوفير مساكن بديله بشكل عاجل للاسر التي تضررت من انهيار منازلها بمدينة ملوي، بسبب انفجار اسطوانة بوتاجاز مساء اليوم الخميس.

وأعلن المحافظ، أنه تم تكليف احدى الشركات، للإسراع في إعادة بناء المساكن المنهاره للاهالي، وذلك على نفقة المحافظة، كما يتم حاليا حصر الخسائر، لتعويض الأهالي.

من جانبه أكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى، اأنه تم عمل كردون أمنى حول موقع الحادث، وتقرر تغيير مسار السيارات إلى الشوارع الجانبية لحين رفع الانقاض.

وكانت التحريات، أكدت أن سبب انهيار المنازل يرجع إلى انفجار اسطوانة بوتاجاز، أثناء التجهيز لإعداد طعام الإفطار، وأسفر الانفجار عن تصدع، وانهيار ثلاثة منازل بمدينة ملوى بمنطقة جنينة المغاربة.