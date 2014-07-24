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وصول 9 حالات من الجرحى والمصابين الفلسطينيين عبر معبر رفح

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وصول 9 حالات من الجرحى والمصابين الفلسطينيين عبر معبر رفح وصول 9 حالات من الجرحى والمصابين الفلسطينيين عبر معبر رفح

أرشيفية

قال مصدر مسئول بميناء رفح البري، إن 9 حالات من الجرحى والمصابين الفلسطينيين من جراء العدوان على غزة قد وصلوا إلى معبر رفح قادمين من قطاع غزة، مشيراً إلى أنه تم توفير سيارات الإسعاف لنقلهم إلى المستشفيات المصرية لتلقى العلاج .

ومن جانبه ، قال طارق خاطر، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أنه تم استقبال الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة عن طريق وفد طبى متخصص ، حيث قام بتشخيص حالاتهم وتوجيههم إلى المستشفيات المصرية لتلقى العلاج منوهاً إلي أنه تم إجراء الجراحات اللازمة لهم ووضعهم تحت الملاحظة الطبية.

يذكر أن السلطات المصرية وافقت على فتح معبر رفح البري لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين جراء الاعتداءات الإسرائيلية ، ولإدخال المساعدات المقدمة للقطاع .

أ ش أ

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