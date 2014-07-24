طلاب حزب الكتائب اللبنانية يعتصمون تضامناً مع مسيحي الموصل

نظم طلاب حزب الكتائب اللبنانية اعتصاماً صامتاً أمام مقر “الاسكوا” في بيروت تضامناً مع مسيحي العراق عامةً والموصل خاصةً، وذلك بمشاركة منظمات وجمعيات غير حكومية .

وقد سلم المعتصمون ممثل الأمين العام في لبنان ، ديريك بلامبلي، رسالة إلى بان كي مون، أكدوا أن ما يحدث اليوم في العراق ينطبق عليه توصيف الجريمة بحق الإنسانية والتطهير الطائفي غير المسبوق ، وطالبوه بالتحرك فوراً مع المؤسسات الأممية التي تسهر على حقوق الإنسان وتعاقب انتهاكاتها من مجلس الأمن إلى المؤسسات القضائية والعسكرية ودعوتها إلى الإجتماع فوراً واتخاذ قرار صريح للذود عن مسيحيي العراق لكي لا تتحول هذه المنطقة إلى بؤرة من الرجعية والاضطهاد بما لا يقبل الإنقاذ .

وأكد المعتصمون استنكارهم لصمت المجتمع الدولي إزاء التطهير الذي يتعرض له المسيحيون في ظل غياب أي تحرك فاعل لمنع زوال حضارة بأكملها من موطنها الأصلي وصد امتداد التطرف الإسلامي ثقافة القتل والتمييز الطائفي الذي يفتك بالمشرق .

أ ش أ