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مصرع طفل بسلاح نارى.. ووالده يدفنه سرًا بالمنيا

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مصرع طفل بسلاح نارى.. ووالده يدفنه سرًا بالمنيا مصرع طفل بسلاح نارى.. ووالده يدفنه سرًا بالمنيا

اللواء أسامه متولي مدير أمن المنيا

لقي طفل، مصرعه أثناء عبثه بسلاح ناري ملك والده الذي قام بدفن جثته سرا دون استخراج شهادة وفاة، للحصول على تصريح بالدفن خوفًا من المساءلة القانونية.

وكان اللواء أسامه متولي مدير أمن المنيا، تلقي إخطار من العميد هشام نصر مدير البحث الجنائي بورود معلومات لمركز شرطة ملوي بمقتل طفل أثناء عبثه بسلاح إلى دون ابلاغ أسرته اﻻجهزة المعنية لمعرفة أسباب الحادث.

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف العميد محمد عبد العظيم رئيس فرع البحث الجنائي جنوب المنيا، وتبين مصرع طفل يدعي مصطفي ر.م 9 سنوات، قتل نفسه أثناء عبثه بسلاح والده، خرجت منه 4 طلقات أستقرت بصدرة وبطنه ، وتبين أن والده دفنه في المقابر دون إبلاغ أجهزة الأمن للحصول على شهادة وفاة رسمية لبيان سبب الوفاة خشية تعرضه للمساءلة القانونية.

وألقت أجهزة الأمن، القبض على والد الطفل والسلاح اﻻلي الذي كان بحوزته، وبمواجهته اعترف بماحدث لنجله، وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.

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