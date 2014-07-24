«مادونا»: لا أدعم «حماس».. وأطفال غزة أبرياء

نشرت المطربة الأمريكية «مادونا» على «انستجرام»، الثلاثاء، صورة كتبت عليها: «هذه الورود مثل أطفال غزة الأبرياء، ليس من حق أي أحد تدميرهم، اوقفوا إطلاق النار».

وذكر موقع chrts in france الفرنسي، أن «مادونا» واجهت عاصفة هوجاء وترددت أقوال بأنها تدعم حركة المقاومة الإسلامية، «حماس».

وأوضح الموقع أن كثير من معجبي «مادونا» فكروا في دلالة النشر، قامت برفع صورة أخرى لنفسها كتبت عليها: «أنا لا أدعم حماس! أنا أدعم احترام الإنسان وكرامته! أؤيد السلام! أؤيد التعايش»، وطالبت بوقف إطلاق النار بأسرع ما يمكن.

جدير بالذكر أن «مادونا» قد أقامت في السنوات السابقة 3 عروض في إسرائيل، ولها معجبون كثيرون فيها، وفي 2009، أقامت «مادونا» عرضين في بارك اليركون في تل أبيب، وفي 2012 قامت بجولة غنائية في إسرائيل.

ويُعرف عن «مادونا» إيمانُها العميق بشريعة «كبالاه» اليهودية، وزارت إسرائيل كي تشترك في مؤتمرات مركز «كبالاه» العالمي، وعلى الرغم من كونها ليست يهودية، إلا أنها تجمعها علاقة قوية بإسرائيل، ويدعوها هناك باسم «الملكة إيستر».