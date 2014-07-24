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«جهاد نكاح إسرائيلي» لرفع الروح المعنوية لجنود جيش الاحتلال في غزة

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دشن إسرائيليون صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لنشر صور فتيات شبه عاريات، وقد كتبن على أجسادهن عبارات تعبر عن دعمهن للجيش الإسرائيلي وللحرب على غزة.

الصفحة التي تحمل اسم «نقف مع الجيش الإسرائيلي ونحافظ على الجرف الصامد»، تشجع الإسرائيليات والنساء المتضامنات مع تل أبيب حول العالم، على كتابة شعارات على أجسادهن، لتشجيع الجيش الإسرائيلي، ورفع الصور الخاصة بهن على الإنترنت. وكتب مؤسسو الصفحة في توصيفها، أنها لرفع الروح المعنوية للجبهة.

ونشرت الصفحة صورا للعديد من الإسرائيليات ومتضامنات أوروبيات مكتوبا على أجسادهن شبه العارية، شعارات مؤيدة لجيش الاحتلال مثل: «أنا أحب جيش الدفاع الإسرائيلي».

وكتب أحد المشتركين على الصفحة: «أولاد، ماذا عن المقاتلين مثليي الجنس؟ هم أيضًا يحتاجون لمعرفة أنكم وراءهم، شاركونا النضال وأرسلوا صوركم العارية».

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