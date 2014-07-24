تفاصيل حركة البعثات الدبلوماسية

اعتمد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، أول حركة دبلوماسية للسفراء والقناصل الجدد في سفارات مصر بالخارج.

وشملت الحركة، تعيين السفير محمد بدر الدين زايد، مساعد وزير الخارجية الحالي لشؤون دول الجوار، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة الجمهورية اللبنانية, وتعيين السفير أحمد شفيق إسماعيل محمود عبدالمعطي، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة جلالة ملك إسبانيا، وغير مقيم لدى حكومة إدارة أندروا بدلا من السفير أيمن زين الدين.

كما شملت الحركة، تعيين السفير ناصر أحمد كامل، مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا, بدلا من السفير أشرف الخولي, وتعيين السفير عمرو عبداللطيف أبوالعطا ممثلا دائما لمصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك, بدلا من السفير معتز أحمدين.

وشملت الحركة أيضا، ترشيح السفير محمد فوزى محمد أبودنيا، سفير مصر الأسبق في قطر، سفيرا لمصر في العراق، ولكنه رفض في وقت وزير الخارجية السابق، محمد كامل عمرو، حيث تم تعيينه سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة وغير مقيم لدى حكومة جمهورية نامبيا.

وشملت الحركة، تعيين السفير يوسف أحمد الشرقاوي، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة الجمهورية اليمنية، والسفير على محيي الدين العشيري، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة جمهورية البرتغال.

وتم تعيين السفير محمد علاء الدين على شوقى الحديدي، سفير مصر الأسبق لدي روسيا، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة جمهورية رومانيا، وغير مقيم لدى حكومة مولدوفا, وتعيين السفير هشام عمر مرزوق، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية، وغير مقيم لدى كل من حكومة ترينداد وتوباجوا وحكومة جرانادا, والسفير محمد ماهر عادل العدوي السفير، سفيرا فوق العادة ومفوضا لدى حكومة جمهورية مالاوي, والسفير عمر على أبوعيش، مفوضا لدى حكومة الجزائر, والسفير عمرو وفيق الحناوي، مفوضا لدى حكومة سلوفاكيا, والسفيرة أمانى محمود فهمى، مفوضا لدى حكومة التشيك، وغير مقيمة لدى جمهورية الجبل الأسود.

وكما شملت الحركة تعيين السفير محمود عاصم محمود المغربي، مفوضا لدى حكومة جمهورية المجر، والسفير حازم السيد بدوى الطاهري، سفيرا فوق العادة ومفوضا لدى حكومة مملكة تايلاند، وغير مقيم لدى حكومة مملكة كامبوديا, والسفيرة سها سمير ناشد جندي، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة جمهورية ايرلندا, والحاتم السيد محمد تاج أسفير الدين، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة جمهورية الهند، وغير مقيم لدى حكومة مملكة بوتان, والسفير ياسر على رجب على، مندوبا فوق العادة، ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية بوروندى, والسفير معتز منير محرم زهران مندوبا فوق العادة، ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومة كندا, والسفير وليد محمد إسماعيل محمود، مندوبا فوق العادة، ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية.

وتضمنت تعيين إيهاب أحمد بدوي، المتحدث الحالي باسم رئاسة الجمهورية، مندوبا فوق العادة، ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدي فرنسا، وغير مقيم لدي حكومة إمارة موناكو، وهيثم صلاح كامل، الوزير المفوض بوزارة الخارجية، مندوبا فوق العادة، ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدي جمهورية كازاخستان، وغير مقيم لدي حكومة قيرقيزستان, ومحمد مصطفي حيدر، مندوبا فوق العادة، ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدي حكومة جمهورية غانا, وهاني صلاح مصطفى، المتحدث السابق باسم مجلس الوزراء، مندوبا فوق العادة، ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدي حكومة الكونغو، ومحمد كريم شريف، مندوبا فوق العادة، ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدي حكومة التوجو، ونميرة نبيل محمد المهدي، مندوبا فوق العادة، ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدي روندا.

وتعيين السفير يوسف مصطفى كامل زادة، القنصل بقنصلية مصر في ريودى جانيرو، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة جمهورية بولندا، وتعيين إسماعيل خيرت، السفير فوق العادة، المفوض لدى حكومة مملكة تايلاند، وغير المقيم لدى حكومة مملكة كمبوديا، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة اليابان، وتعيين السفير عمرو أحمد رمضان، ممثلا دائما لمصر لدى المقر الأوروبي للامم المتحدة في جنيف.

وتضمنت الحركة تعيين السفير وائل فتح الله احمد بركات، الوزير المفوض بسفارة مصر في الخرطوم، مندوبا فوق العادة، ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومة بنين، وتعيين السفير يوسف حسن شوقى، قنصلا عاما لمصر في سيدنى, وتعيين السفيرة إيمان محمد زكى محرم، السفير بديوان عام وزارة الخارجية، قنصلا عاما لمصر في فرانكفورت, وعلاء الدين محمد كاشف، السفير بديوان عام وزارة الخارجية، قنصلا عاما لمصر في هونج كونج, والسفيرة أمل عبدالقادر المرسي سلامة، قنصلا عاما لمصر في مونتريال, والسفير خالد فتحى على يوسف، قنصلا عاما لمصر في شنغهاى.