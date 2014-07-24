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رسميا.. لامبارد يرافق ديفيد بيا في نيويورك

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رسميا.. لامبارد يرافق ديفيد بيا في نيويورك رسميا.. لامبارد يرافق ديفيد بيا في نيويورك

أعلن نادي نيويورك سيتي تعاقده رسميا مع النجم الإنجليزي المخضرم فرانك لامبارد، مقابل راتب يبلغ 113 ألف يورو اسبوعيا.

لامبارد صاحب الـ36 عاما، قرر إنهاء رحلته مع تشيلسي والتي امتدت لـ13 عاما.. وبدأ رحلة جديدة.

سيرافق لامبارد في رحلته نجما أخر وهو ديفيد بيا الذي ترك أتليتكو مدريد هذا الصيف وانضم للفريق الأمريكي بدوره.

وقال لامبارد بعد إعلانه الانتقال رسميا: "إنها رحلة جديدة مثيرة في حياتي.. أرغب دوما في اختبار نفسي وتحديها، وهنا وجدت ما أريد".

ووقع اللاعب المخضرم الذي خاض مع منتخب إنجلترا 106 مباراة دولية، على عقد يربطه بالنادي الجديد لمدة عامين.

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فيديو اليوم السابع