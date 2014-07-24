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اليوم السابع: السيسى يرفض المجاملات فى حركة المحافظين

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تحت عنوان "السيسى يرفض المجاملات فى حركة المحافظين"، تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الجمعة، كواليس اختيار المحافظين الجدد، فى حركة المحافظين المزمع إجراؤها قريبا، وقد كشفت مصادر أن الرئيس السيسى أعاد حركة المحافظين لتعديلها لتأكيد الاختيار حسب الكفاءة وليس المجاملة.

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