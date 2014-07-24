اليوم السابع: السيسى يرفض المجاملات فى حركة المحافظين

تحت عنوان "السيسى يرفض المجاملات فى حركة المحافظين"، تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الجمعة، كواليس اختيار المحافظين الجدد، فى حركة المحافظين المزمع إجراؤها قريبا، وقد كشفت مصادر أن الرئيس السيسى أعاد حركة المحافظين لتعديلها لتأكيد الاختيار حسب الكفاءة وليس المجاملة.

واقرأ فى اليوم السابع أيضا..

◄ انقلاب داخل جهاز الأمن الوطنى.. أكبر حركة تعديلات فى صفوف الجهاز قريباً لدعمه بأفراد مؤهلين.. وضخ دماء جديدة بـ"المفرقعات" والتوثيق والمعلومات

◄ أول قائمة بأسماء المصريين المنضمين لـ "داعش" والقاعدة وبيت المقدس.. مصادر: بلاغات الاختفاء والتحويلات البنكية كشفت عن انضمام 150 شخصاً للتنظيمات الإرهابية

◄ تمرد داخل الجيش الإسرائيلى.. 50 جنديا إسرائيليا يرفضون حرب غزة.. "القسام" تعلن قصف مطار "بن جوريون".. وارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين لـ «714» قتيلاً

◄ ضبط 4 ومصرع 8 من منفذى حادث الفرافرة فى اشتباكات مع الجيش

◄ طلاب الثانوية يتظاهرون للمطالبة بعودة التحسين.. ومد فترة التظلمات

◄ فى استطلاع لـ "اليوم السابع" عن أفضل شخصية كوميدية.. "الكبير" الأول.. وحزلقوم الثانى.. و"أطاطا" الثالث

◄ مسلسلات رمضان.. كثير من الدراما.. كثير من الجنس