الحماية المدنية بالشرقية تسيطرعلى حريق بمخزن كرتون ببلبيس

دفعت قوات الحماية المدنية بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، بأربع سيارات إطفاء فى محاولة، للسيطرة على حريق نشب بمخزن كرتون تابع لمصنع السكر بالمنطقة الصناعية، بالقرب من مصنع الغاز بمدينة بالشرقية.

تلقى العميد رفعت خضر، مدير المباحث الجنائية إخطارًا من العقيد محمود جمال رئيس فرع البحث بجنوب الشرقية إخطارًا، بنشوب حريق بمخزن كرتون، تابع لمصنع السكر بالمنطقة الصناعية ببلبيس، ويرجح ان يكون سببه ماس كهربائى .

وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الحماية المدنية، والتى تمكنت من السيطرة على النيران قبل امتدادها للأماكن المحاورة، وجارى تحرير بالواقعة، وانتداب فريق من النيابة، لتقدير التلفيات .