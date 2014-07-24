التأشيرة تمنع فتحي من مرافقة أرسنال لرحلة أمريكا

تسببت مشاكل في استخراج تأشيرة الدخول للولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة لأحمد فتحي ظهير أيمن الأهلي السابق في مرافقة أرسنال.

ويخضع فتحي لفترة معايشة مع أرسنال قبل إصدار قرار نهائي بشأن ضمه من عدمه قبل 10 أيام بعد انتهاء تعاقده مع الأهلي.

وقال ممدوح عيد وكيل أعمال فتحي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (Twitter): "أحمد فتحي لن يرافق أرسنال في رحلة الولايات المتحدة بسبب مشاكل في التأشيرة".

ولم يوضح عيد إمكانية استمرار فتحي في الاختبارات أو العودة لمصر أو إمكانية استمراره في إنجلترا.

ويستعد أرسنال لخوض جولته الاستعدادية الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية عندما يلتقي يوم السبت مع فريق نيويورك ريد بولز.