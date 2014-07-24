أخبار عاجلة

اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

التأشيرة تمنع فتحي من مرافقة أرسنال لرحلة أمريكا

Google+ Print
التأشيرة تمنع فتحي من مرافقة أرسنال لرحلة أمريكا التأشيرة تمنع فتحي من مرافقة أرسنال لرحلة أمريكا

تسببت مشاكل في استخراج تأشيرة الدخول للولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة لأحمد فتحي ظهير أيمن الأهلي السابق في مرافقة أرسنال.

ويخضع فتحي لفترة معايشة مع أرسنال قبل إصدار قرار نهائي بشأن ضمه من عدمه قبل 10 أيام بعد انتهاء تعاقده مع الأهلي.

وقال ممدوح عيد وكيل أعمال فتحي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (Twitter): "أحمد فتحي لن يرافق أرسنال في رحلة الولايات المتحدة بسبب مشاكل في التأشيرة".

ولم يوضح عيد إمكانية استمرار فتحي في الاختبارات أو العودة لمصر أو إمكانية استمراره في إنجلترا.

ويستعد أرسنال لخوض جولته الاستعدادية الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية عندما يلتقي يوم السبت مع فريق نيويورك ريد بولز.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع