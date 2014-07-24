داعش يأمر بختان إناث العراق من سن 11 إلى 46 عام

أعلنت الأمم المتحدة اليوم الخميس، أن عناصر تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، أمروا بختان كل النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 11 و 46 عامًا في العراق.

وقالت المسؤولة الثانية للأمم المتحدة في العراق جاكلين بادكوك، خلال حديث عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة نظم بجنيف: “إنها فتوى صادرة عن تنظيم الدولة الإسلامية، أبلغنا بها للتو”.

وأقدم عناصر داعش، على رجم امرأة حتى الموت في الرقة شمال سوريا، بعد اتهامها بـ”الزنى”، وأحضرت المرأة بعد صلاة العشاء إلى السوق الشعبي في مدينة الطبقة، حيث تم رجمها حتى فارقت الحياة.

أ ف ب