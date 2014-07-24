خريطة شعبية الولايات المتحدة: مصر تقترب من موقف روسيا.. والصين مفاجأة

قارنت مجلة «تايم» الأمريكية، بين شعبية الولايات المتحدة لدي بعض الدول في العالم خلال عامي 2013 و2014،من خلال خريطة تفاعلية بعنوان «تغير صورة الولايات المتحدة في الخارج»، ترصد مدى تناقص أو تزايد شعبية واشنطن خلال هذه الفترة سواء على أرض الواقع أو من خلال مستخدمي الإنترنت ولاسيما موقعي التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«توتير».

وشملت الخريطة التفاعلية 20 دولة حول العالم، هم: مصر، روسيا، والصين، وماليزيا، والفلبين، وكوريا الجنوبية، وباكستان، وتركيا، واليونان،و بولندا، وألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، وأسبانيا، والسنغال، ونيجيريا، وغانا،، وفنزويلا، والبرازيل،، وتشيلي.

وضمت قائمة الدول الأكثر تفضيلا للولايات المتحدة عام 2014 مقارنة بـ2012، كل من الصين والفلبين، وكوريا الجنوبية، وباكستان وبولندا وفرنسا وبريطانيا وفنزويلا، بينما بلغ عدد الدول الأقل تفضيلاً لأمريكا العام الحالي نحو 12 دولة من بينهم مصر وتركيا وألمانيا وأسبانيا والبرازيل وماليزيا ونيجيريا.

ووفقا لـ«تايم» فإن وجهة النظر الروسية الإيجابية تجاه أمريكا انخفضت من 51% عام 2013، حسبما تقرير وقتها لمركز «بيو» للأبحاث، إلى 23% بسبب الخلافات بين القادة الأمريكيين والروس، فيما ارتفعت شعبية الأمريكيين لدى الصينيين والفرنسيين.

لمشاهدة الخريطة التفاعلية للمجلة على الرابط التالي:

http://time.com/3013299/america-approval/#y2013t2014