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بالصور .. أغرب 7 مخلوقات في قاع المحيطات

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قاع المحيط، عالم آخر مُبهم بالنسبة لأغلب الناس، به نظام مختلف عن النظام السائد فوق الأرض، وبه مخلوقات عديدة تبدو وكأنها من عالم آخر، ويستمر المستكشفون في الذهاب في رحلات للغوص داخل هذه الأعماق للكشف عما بداخلها، ورصد موقع أمريكي صوراً لمجموعة من أغرب المخلوقات في قاع المحيط:

1-سمكة الفقاعة

وهي سمكة جلاتينية للغاية، ولافتة للنظر، حيث تعتبر من أبشع الحيوانات في العالم، وتبدو بهذا المنظر المترهل نتيجة ارتفاع ضغط المياه في قاع المحيط، ما يؤدي إلى كثافة جلدها مع مرور الوقت.

Blobfish

Blobfish Being Held

Blobfish Bizarre Ocean Creatures

2-سمكة الناب

وتعيش هذه السمكة في عمق يصل إلى ما يقرب من 4 آلاف قدم تحت سطح البحر، وعلى الرغم من مظهرها المخيف، فإن أسنانها لا تشكل أي تهديد، حيث أن نظرها ضعيف للغاية، مما يصعب من عملية مطاردة أي فريسة، ويعد ناب هذه السمكة هو الأكبر من ناب أي نوع من الأسماك في المحيط مقارنة مع حجمها.

Bizarre Ocean Creatures Fangtooth

Fangtooth Fish

3-سمكة خيار البحر

وهي من الشوكيات وليس لها مخ، ولا تمتلك أي من الحواس، ولكن لها دوراً هاماً فهو في الحفاظ على النظام البيئي في أعماق المحيط، حيث تبلع المواد العضوية الموجودة في الرواسب، ثم تخرجها مرة أخرى في صورة فضلات عبارة عن رمال مشبعة بالمواد الغذائية التي ينمو عليها الطحالب ونباتات البحر.

Sea Cucumber

Sea Cucumber Bizarre Ocean Animals

4-سمكة الفأس

لدى هذه السمكة القدرة على بعث الأضواء من بطنها مما يساعد على تشتيت الأسماك التي تقترب منها.

Bizarre Ocean Creatures Hatchet Fish


>5-سمكة عفريت القرش

تعيش في الأماكن المظلمة، داكنة السواد، ويساعدها الجزء الموجود على رأسها في التعرف على مكان تواجدها واتجاه حركتها من خلال موجات كهربائية تصدرها.

Goblin Shark

Goblin Shark Bizarre Ocean Creatures

6-سمكة اللسان الحلزون

تعيش في قاع المحيط الأطلسي والبحر الكاريبي، وهي سامة نتيجة لكونها تتغذى على المواد السامة، الأمر الذي يساعدها في حماية نفسها من الافتراس.

Flamingo Tongue Snail

Tongue Snail Below

7-السمك الصياد

سمكة ضخمة، لها رأس كبير مسطح، وفم عريض وعلى رأسها شيء يشبه الطُعم تجذب بها فرائسها من السمك الصغير.

Angler FishAngler Fish Photograph


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