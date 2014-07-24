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رئيس إسرائيل العاشر يؤدي اليمين الدستوري خلفًا لشيمون بيريز

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رئيس إسرائيل العاشر يؤدي اليمين الدستوري خلفًا لشيمون بيريز رئيس إسرائيل العاشر يؤدي اليمين الدستوري خلفًا لشيمون بيريز

ريفؤن ريفلين- الرئيس العاشر

أدى رئيس الدولة الجديد ريؤفن ريفلين، تصريح الولاء مساء اليوم ليصبح الرئيس العاشر لدولة اسرائيل ،  وقد جرت مراسم أداء تصريح الولاء في الكنيست على نطاق مصغر وذلك بسبب المعركة في قطاع غزة.

و تمت دعوة رؤساء مجالس محلية من التجمعات السكنية في جنوب البلاد لحضور المراسم.

وأشاد رئيس الكنيست يولي ادلشتاين بشخصية رئيس الدولة المنتهية ولايته شمعون بيريز، واصفًا إياه برجل الأمل والمستقبل.

وتوجه إلى الرئيس الجديد ريفلين وقال له إنه يتحمل مسؤولية صعبة للغاية وهي رأب الصدع والمتزق بين شرائح المجتمع الإسرائيلي برمته وإعادة النسيج الاجتماعي وتهدئة مشاعر الألم والغضب.

 

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