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إصابة 16 طفل روسي بحالات تسمم لتناولهم وجبة غذائية بالغردقة‎

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إصابة 16 طفل روسي بحالات تسمم لتناولهم وجبة غذائية بالغردقة‎ إصابة 16 طفل روسي بحالات تسمم لتناولهم وجبة غذائية بالغردقة‎

ارشيفية

شهدت احدي القري السياحية بجنوب الغردقة، إصابة نحو 16 من الأطفال الروس تعرضوا لحالات اسهال ومغص معوي وقئ بعد تناولهم وجبة غذائية داخل القرية السياحية، وذلك علي مدي الـ48 ساعة الماضية.

ونقل الأطفال، إلى أحد المستشفيات الخاصة داخل القرية السياحية، لتلقي العلاج، وتم شفاء جميع المصابين عدا ثلاث حالات مازالت تتلقي العلاج، وحالتهم الصحية مستقرة.

وأكد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، عدم تلقي المديرية أو الإسعاف أو الطب الوقائي أي إخطارات من مسؤولي القرية السياحية، أو شرطة السياحة بالواقعة.

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