أخبار عاجلة

اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

مصادر: “الأوقاف” تستبعد “رابعة” و”الفتح” من صلاة العيد

Google+ Print
مصادر: “الأوقاف” تستبعد “رابعة” و”الفتح” من صلاة العيد مصادر: “الأوقاف” تستبعد “رابعة” و”الفتح” من صلاة العيد

وزير الاوقاف

أكدت مصادر مطلعة أن وزارة اﻷوقاف أجرت حصرا، وأعدت قائمة مسلسلة بـ3800 ساحة كبرى على مستوى الجمهورية ﻹقامة صلاة عيد الفطر بها، وعينت لها 7600 إمام من أبناء الوزارة لكل ساحة إمامين، أحدهما أساسى واﻵخر احتياطى، حتى تسيطر الوزارة على مساجدها.

وأشارت المصادر إلى أن الوزارة راعت أن تكون ساحات العيد وفق قانون ممارسة الخطابة فى حكم صلاة الجمعة، ويجب أن تكون تحت الإشراف الكامل لوزارة الأوقاف، وأن تقتصر الخطابة بها على المصرح لهم بالخطابة من الوزارة، وأن تكون فى إطار المناسبة بعيدًا عن أى توظيف سياسى أو حزبى أو انتخابى، مع التأكيد على علماء الأوقاف ومديرى المديريات بعدم الموافقة على أى ساحات خارج إطار القانون، وتتخذ الوزارة إجراءات صارمة لمنع استغلال ساحات العيد فى أى دعاية انتخابية أو حزبية.

من جانبه أكد مصدر توقف الصلاة بساحتى مسجدى الفتح برمسيس ورابعة برابعة العدوية بمدينة نصر خلال الجمعة والعيد، مشيرًا إلى أن اﻷوقاف جهزت كافة الساحات للأجواء اﻹيمانية، ورفع شعيرة صلاة العيد، دون أى توظيف سياسى سيقابل بكل حزم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا