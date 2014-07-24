مصادر: “الأوقاف” تستبعد “رابعة” و”الفتح” من صلاة العيد

أكدت مصادر مطلعة أن وزارة اﻷوقاف أجرت حصرا، وأعدت قائمة مسلسلة بـ3800 ساحة كبرى على مستوى الجمهورية ﻹقامة صلاة عيد الفطر بها، وعينت لها 7600 إمام من أبناء الوزارة لكل ساحة إمامين، أحدهما أساسى واﻵخر احتياطى، حتى تسيطر الوزارة على مساجدها.

وأشارت المصادر إلى أن الوزارة راعت أن تكون ساحات العيد وفق قانون ممارسة الخطابة فى حكم صلاة الجمعة، ويجب أن تكون تحت الإشراف الكامل لوزارة الأوقاف، وأن تقتصر الخطابة بها على المصرح لهم بالخطابة من الوزارة، وأن تكون فى إطار المناسبة بعيدًا عن أى توظيف سياسى أو حزبى أو انتخابى، مع التأكيد على علماء الأوقاف ومديرى المديريات بعدم الموافقة على أى ساحات خارج إطار القانون، وتتخذ الوزارة إجراءات صارمة لمنع استغلال ساحات العيد فى أى دعاية انتخابية أو حزبية.

من جانبه أكد مصدر توقف الصلاة بساحتى مسجدى الفتح برمسيس ورابعة برابعة العدوية بمدينة نصر خلال الجمعة والعيد، مشيرًا إلى أن اﻷوقاف جهزت كافة الساحات للأجواء اﻹيمانية، ورفع شعيرة صلاة العيد، دون أى توظيف سياسى سيقابل بكل حزم.