الاندبندنت: الرئيس الروسي يعين “ذواقًا للطعام” خوفًا من التسمم

قالت صحيفة إندبندنت البريطانية، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وظف ذواقًا محترفًا للطعام طوال الوقت، خوفًا من أن يتعرض للتسمم.

وأكدت الصحيفة، أن تلك الأخبار جاءت من اجتماع عقد فى لندن هذا الأسبوع لنادى “طهاة الطهاة”، والذى يعد أعضاؤه الوجبات لرؤساء الدول وملوك العالم، ومن بين التسريبات الأخرى التى خرجت من هذا الاجتماع أن ملكة بريطانيا لا تقترب من الشمندر، والأمير فيليب يفضل البيرة على النبيذ مع وجبة الغداء، بينما لا يحب الرئيس باراك أوباما المحار.

وأوضحت الصحيفة، أن القائمة المتميزة من هؤلاء الطهاة أغفلت شيئا هاما، برغم ذلك، وهو أن جميع الوجبات يتم إعدادها للرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وتذوقها ليس من قبل طاهى ولكن من قبل عضو من فريقه الأمنى لضمان ألا تكون مسمومة.