أخبار عاجلة

اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

بالصور..محافظ الإسماعيلية يحضر حفل إفطار للأيتام ..ويطالب بتقديم كل دعم لهم

Google+ Print
محافظ الإسماعيلية يحضر حفل أيتام

محافظ الإسماعيلية يحضر حفل أيتام

mina21نظمت  محافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، حفل إفطار لأيتام دور الرعاية والأيتام بأنحاء المحافظة بمقر نادى الفيروز على شاطىء بحيرة التمساح بحضور اللواء أحمد القصاص محافظ الاسماعيلية .

شار ك فى الإفطار القيادات التنفيذية ورؤساء دور الأيتام بالمحافظة وفتح المحافظ حوار مع الأيتام حول مشاكلهم ومطالبهم.

كما قرر محافظ الإسماعيلية دخولهم جميع أندية المحافظة بالمجان من خلال رحلات دورية لهم ترفيهاً عنهم .

وطالب المحافظ رؤساء الأحياء ومديرى دور الأيتام بتقديم تقرير دورى عن أداء العمل بتلك الدور، وتقديم كل ما يحتاجونه من دعم لتوفيره فوراً مؤكداً ضرورة مراعاة البعد الاجتماعى لهؤلاء الأيتام وتنمية مواهبهم الرياضية والثقافية .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا