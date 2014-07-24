بالصور..محافظ الإسماعيلية يحضر حفل إفطار للأيتام ..ويطالب بتقديم كل دعم لهم

نظمت محافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، حفل إفطار لأيتام دور الرعاية والأيتام بأنحاء المحافظة بمقر نادى الفيروز على شاطىء بحيرة التمساح بحضور اللواء أحمد القصاص محافظ الاسماعيلية .

شار ك فى الإفطار القيادات التنفيذية ورؤساء دور الأيتام بالمحافظة وفتح المحافظ حوار مع الأيتام حول مشاكلهم ومطالبهم.

كما قرر محافظ الإسماعيلية دخولهم جميع أندية المحافظة بالمجان من خلال رحلات دورية لهم ترفيهاً عنهم .

وطالب المحافظ رؤساء الأحياء ومديرى دور الأيتام بتقديم تقرير دورى عن أداء العمل بتلك الدور، وتقديم كل ما يحتاجونه من دعم لتوفيره فوراً مؤكداً ضرورة مراعاة البعد الاجتماعى لهؤلاء الأيتام وتنمية مواهبهم الرياضية والثقافية .